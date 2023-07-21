https://ria.ru/20230721/maslo-1885444529.html
В Госдуме выступили с предложением по продуктам, содержащим пальмовое масло
В Госдуме выступили с предложением по продуктам, содержащим пальмовое масло - РИА Новости, 21.07.2023
В Госдуме выступили с предложением по продуктам, содержащим пальмовое масло
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением обязать производителей продуктов,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:10
2023-07-21T11:10
2023-07-21T11:10
госдума рф
владислав даванков
общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением обязать производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, устанавливать специальные эмблемы на упаковке по аналогии с сигаретами, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "В этой связи в рамках борьбы с потреблением вредных продуктов представляется целесообразным обязать производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, устанавливать специальные эмблемы на упаковке таких товаров по аналогии с показательными изображениями на упаковках сигарет, иллюстрирующие последствия потребления таких товаров", — говорится в документе. По мнению Даванкова, такая мера позволит потребителям осознанно выбирать продукты. Он уточнил, что введение такой эмблемы будет способствовать повышению общественной осведомленности о потенциальных рисках потребления пальмового масла. "Это создаст дополнительный стимул для производителей пищевых продуктов разрабатывать альтернативные и более здоровые варианты ингредиентов, что способствует продвижению более сбалансированного и здорового питания", - уточняется в документе. Даванков подчеркнул, что радикальные меры, как уголовная ответственность, не пойдут на пользу. По словам Даванкова, это должны быть "пугающие" картинки. "У нас половина взрослых и четверть детей имеют проблемы с лишним весом. Нужно формировать здоровые пищевые привычки. И вполне нормально предупреждать людей о рисках, связанных с употреблением тех или иных продуктов", — отметил он. По словам Даванкова, это должны быть "пугающие" картинки.
https://ria.ru/20230625/produkty-1880278042.html
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госдума рф, владислав даванков, общество, татьяна голикова
Госдума РФ, Владислав Даванков, Общество, Татьяна Голикова
В Госдуме выступили с предложением по продуктам, содержащим пальмовое масло
В ГД хотят обязать размещать пугающие картинки на упаковке продуктов с пальмовым маслом
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением обязать производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, устанавливать специальные эмблемы на упаковке по аналогии с сигаретами, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"В этой связи в рамках борьбы с потреблением вредных продуктов представляется целесообразным обязать производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, устанавливать специальные эмблемы на упаковке таких товаров по аналогии с показательными изображениями на упаковках сигарет, иллюстрирующие последствия потребления таких товаров", — говорится в документе.
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По мнению Даванкова, такая мера позволит потребителям осознанно выбирать продукты. Он уточнил, что введение такой эмблемы будет способствовать повышению общественной осведомленности о потенциальных рисках потребления пальмового масла.
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"Это создаст дополнительный стимул для производителей пищевых продуктов разрабатывать альтернативные и более здоровые варианты ингредиентов, что способствует продвижению более сбалансированного и здорового питания", - уточняется в документе.
Даванков подчеркнул, что радикальные меры, как уголовная ответственность, не пойдут на пользу. По словам Даванкова, это должны быть "пугающие" картинки.
"У нас половина взрослых и четверть детей имеют проблемы с лишним весом. Нужно формировать здоровые пищевые привычки. И вполне нормально предупреждать людей о рисках, связанных с употреблением тех или иных продуктов", — отметил он.
По словам Даванкова, это должны быть "пугающие" картинки.
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