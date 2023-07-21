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Гана хочет совместно с Россией производить медицинскую марихуану - РИА Новости, 21.07.2023
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15:22 21.07.2023 (обновлено: 15:45 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/marikhuana-1885527445.html
Гана хочет совместно с Россией производить медицинскую марихуану
Гана хочет совместно с Россией производить медицинскую марихуану - РИА Новости, 21.07.2023
Гана хочет совместно с Россией производить медицинскую марихуану
Республика Гана заинтересована в совместной работе с российскими предпринимателями в различных сферах, включая выращивание и производство медицинской марихуаны, РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:22
2023-07-21T15:45
экономика
россия
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
гана
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Республика Гана заинтересована в совместной работе с российскими предпринимателями в различных сферах, включая выращивание и производство медицинской марихуаны, заявил РИА Новости высокопоставленный член комитета по иностранным делам парламента Ганы Самуэль Окудзето Аблаква. "Одна из наших целей – добиться увеличения присутствия РФ на рынках Ганы. Хотим развивать торговлю на условиях равного партнерства", – сказал он в кулуарах встречи с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным. Приоритетными направлениями для сотрудничества с Россией Аблаква назвал разработку месторождений, добычу углеводородов и золота. "Есть еще один важный сектор взаимодействия. На прошлой неделе наш парламент принял закон, который легализовал выращивание и производство медицинской марихуаны. Именно в целях фармацевтического использования. Мы видим, что этот рынок имеет очень большой потенциал, и Россия может на него зайти", – добавил представитель Ганы. "Я в марихуане не большой специалист, но надеюсь, что наши фармацевты смогут использовать эту информацию, доведем до их сведения", – отреагировал Катырин. В России есть собственные мощности по выращиванию конопли - речь идет о технических безнаркотичесикх сортах. По данным Агропромышленной ассоциации коноплеводов, посевы конопли в России сейчас занимают около 13 тысяч гектаров. Первое место по размеру возделываемых площадей в России занимает агропромышленный холдинг "Коноплекс" - компания занимается производством продуктов питания, волокна, кормов, а также научно-исследовательской деятельностью, связанной с селекцией и семеноводством.
https://ria.ru/20230713/marikhuana-1883977446.html
https://ria.ru/20230706/ssha-1882482044.html
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экономика, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, гана, здоровье - общество
Экономика, Россия, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Гана, Здоровье - Общество
Гана хочет совместно с Россией производить медицинскую марихуану

Гана заинтересована в совместном производстве медицинской марихуаны с Россией

© AFP 2023 / CRISTINA ALDEHUELAВид на город Кейп-Кост в центральной части Ганы
Вид на город Кейп-Кост в центральной части Ганы - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / CRISTINA ALDEHUELA
Вид на город Кейп-Кост в центральной части Ганы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Республика Гана заинтересована в совместной работе с российскими предпринимателями в различных сферах, включая выращивание и производство медицинской марихуаны, заявил РИА Новости высокопоставленный член комитета по иностранным делам парламента Ганы Самуэль Окудзето Аблаква.
"Одна из наших целей – добиться увеличения присутствия РФ на рынках Ганы. Хотим развивать торговлю на условиях равного партнерства", – сказал он в кулуарах встречи с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным.
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Приоритетными направлениями для сотрудничества с Россией Аблаква назвал разработку месторождений, добычу углеводородов и золота.
«
"Есть еще один важный сектор взаимодействия. На прошлой неделе наш парламент принял закон, который легализовал выращивание и производство медицинской марихуаны. Именно в целях фармацевтического использования. Мы видим, что этот рынок имеет очень большой потенциал, и Россия может на него зайти", – добавил представитель Ганы.
«
"Я в марихуане не большой специалист, но надеюсь, что наши фармацевты смогут использовать эту информацию, доведем до их сведения", – отреагировал Катырин.
В России есть собственные мощности по выращиванию конопли - речь идет о технических безнаркотичесикх сортах. По данным Агропромышленной ассоциации коноплеводов, посевы конопли в России сейчас занимают около 13 тысяч гектаров. Первое место по размеру возделываемых площадей в России занимает агропромышленный холдинг "Коноплекс" - компания занимается производством продуктов питания, волокна, кормов, а также научно-исследовательской деятельностью, связанной с селекцией и семеноводством.
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ЭкономикаРоссияСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФГанаЗдоровье - Общество
 
 
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