Гана хочет совместно с Россией производить медицинскую марихуану
Гана заинтересована в совместном производстве медицинской марихуаны с Россией
Вид на город Кейп-Кост в центральной части Ганы. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Республика Гана заинтересована в совместной работе с российскими предпринимателями в различных сферах, включая выращивание и производство медицинской марихуаны, заявил РИА Новости высокопоставленный член комитета по иностранным делам парламента Ганы Самуэль Окудзето Аблаква.
"Одна из наших целей – добиться увеличения присутствия РФ на рынках Ганы. Хотим развивать торговлю на условиях равного партнерства", – сказал он в кулуарах встречи с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным.
Приоритетными направлениями для сотрудничества с Россией Аблаква назвал разработку месторождений, добычу углеводородов и золота.
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"Есть еще один важный сектор взаимодействия. На прошлой неделе наш парламент принял закон, который легализовал выращивание и производство медицинской марихуаны. Именно в целях фармацевтического использования. Мы видим, что этот рынок имеет очень большой потенциал, и Россия может на него зайти", – добавил представитель Ганы.
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"Я в марихуане не большой специалист, но надеюсь, что наши фармацевты смогут использовать эту информацию, доведем до их сведения", – отреагировал Катырин.
В России есть собственные мощности по выращиванию конопли - речь идет о технических безнаркотичесикх сортах. По данным Агропромышленной ассоциации коноплеводов, посевы конопли в России сейчас занимают около 13 тысяч гектаров. Первое место по размеру возделываемых площадей в России занимает агропромышленный холдинг "Коноплекс" - компания занимается производством продуктов питания, волокна, кормов, а также научно-исследовательской деятельностью, связанной с селекцией и семеноводством.