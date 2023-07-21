https://ria.ru/20230721/marikhuana-1885527445.html

Гана хочет совместно с Россией производить медицинскую марихуану

Гана хочет совместно с Россией производить медицинскую марихуану - РИА Новости, 21.07.2023

Гана хочет совместно с Россией производить медицинскую марихуану

Республика Гана заинтересована в совместной работе с российскими предпринимателями в различных сферах, включая выращивание и производство медицинской марихуаны, РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:22

2023-07-21T15:22

2023-07-21T15:45

экономика

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сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

гана

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Республика Гана заинтересована в совместной работе с российскими предпринимателями в различных сферах, включая выращивание и производство медицинской марихуаны, заявил РИА Новости высокопоставленный член комитета по иностранным делам парламента Ганы Самуэль Окудзето Аблаква. "Одна из наших целей – добиться увеличения присутствия РФ на рынках Ганы. Хотим развивать торговлю на условиях равного партнерства", – сказал он в кулуарах встречи с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным. Приоритетными направлениями для сотрудничества с Россией Аблаква назвал разработку месторождений, добычу углеводородов и золота. "Есть еще один важный сектор взаимодействия. На прошлой неделе наш парламент принял закон, который легализовал выращивание и производство медицинской марихуаны. Именно в целях фармацевтического использования. Мы видим, что этот рынок имеет очень большой потенциал, и Россия может на него зайти", – добавил представитель Ганы. "Я в марихуане не большой специалист, но надеюсь, что наши фармацевты смогут использовать эту информацию, доведем до их сведения", – отреагировал Катырин. В России есть собственные мощности по выращиванию конопли - речь идет о технических безнаркотичесикх сортах. По данным Агропромышленной ассоциации коноплеводов, посевы конопли в России сейчас занимают около 13 тысяч гектаров. Первое место по размеру возделываемых площадей в России занимает агропромышленный холдинг "Коноплекс" - компания занимается производством продуктов питания, волокна, кормов, а также научно-исследовательской деятельностью, связанной с селекцией и семеноводством.

https://ria.ru/20230713/marikhuana-1883977446.html

https://ria.ru/20230706/ssha-1882482044.html

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экономика, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, гана, здоровье - общество