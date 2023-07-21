Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко определил порядок рассмотрения утраты гражданства за экстремизм - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/lukashenko-1885580358.html
Лукашенко определил порядок рассмотрения утраты гражданства за экстремизм
Лукашенко определил порядок рассмотрения утраты гражданства за экстремизм - РИА Новости, 21.07.2023
Лукашенко определил порядок рассмотрения утраты гражданства за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым определен порядок внесения ему на рассмотрение материалов об утрате гражданства лицами,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:26
2023-07-21T18:26
в мире
белоруссия
александр лукашенко
задержание основателя telegram-канала nexta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_517475b07e32f2509d2f337116a87d2a.jpg
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым определен порядок внесения ему на рассмотрение материалов об утрате гражданства лицами, осужденными за экстремизм и находящимися за пределами страны, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Глава государства Александр Лукашенко 21 июля подписал указ, которым утвержден текст присяги гражданина Республики Беларусь и порядок ее принесения лицами, ставшими гражданами Беларуси. Документом также установлен перечень лиц, освобождаемых от принесения присяги", - говорится в сообщении. Отмечается, что "одновременно определена процедура внесения главе государства материалов об утрате гражданства за участие в экстремисткой деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь лицами, находящимися за пределами страны". Как пояснили в пресс-службе, указ разработан в целях реализации последних изменений закона "О гражданстве Республики Беларусь". В Белоруссии 11 июля вступили в силу изменения в законодательство по вопросам приобретения гражданства, а также о возможности его утраты выехавшими из страны лицами при наличии приговора белорусского суда об их виновности в экстремистской деятельности. Решение по вопросу утраты гражданства такими лицами будет приниматься специальной комиссией, которая будет вносить соответствующие предложения на рассмотрение президента. Также законом устанавливается обязательность принятия присяги лицами, приобретающими белорусское гражданство, вводится дополнительное основание для отмены решения по вопросам гражданства, если лицо отказалось от принятия присяги, регламентируется уровень оценки знания одного из государственных языков при приеме в гражданство.
https://ria.ru/20230721/lukashenko-1885521057.html
https://ria.ru/20230721/grazhdanstvo-1885574612.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aff4e08f32af65dd0d1a7e65185257de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, задержание основателя telegram-канала nexta
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
Лукашенко определил порядок рассмотрения утраты гражданства за экстремизм

Лукашенко определил порядок рассмотрения утраты гражданства осужденным за экстремизм

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым определен порядок внесения ему на рассмотрение материалов об утрате гражданства лицами, осужденными за экстремизм и находящимися за пределами страны, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
«
"Глава государства Александр Лукашенко 21 июля подписал указ, которым утвержден текст присяги гражданина Республики Беларусь и порядок ее принесения лицами, ставшими гражданами Беларуси. Документом также установлен перечень лиц, освобождаемых от принесения присяги", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Лукашенко посетит Россию 23 июля
Вчера, 15:03
Отмечается, что "одновременно определена процедура внесения главе государства материалов об утрате гражданства за участие в экстремисткой деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь лицами, находящимися за пределами страны".
Как пояснили в пресс-службе, указ разработан в целях реализации последних изменений закона "О гражданстве Республики Беларусь".
В Белоруссии 11 июля вступили в силу изменения в законодательство по вопросам приобретения гражданства, а также о возможности его утраты выехавшими из страны лицами при наличии приговора белорусского суда об их виновности в экстремистской деятельности. Решение по вопросу утраты гражданства такими лицами будет приниматься специальной комиссией, которая будет вносить соответствующие предложения на рассмотрение президента. Также законом устанавливается обязательность принятия присяги лицами, приобретающими белорусское гражданство, вводится дополнительное основание для отмены решения по вопросам гражданства, если лицо отказалось от принятия присяги, регламентируется уровень оценки знания одного из государственных языков при приеме в гражданство.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства
Вчера, 18:01
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала