https://ria.ru/20230721/lukashenko-1885580358.html

Лукашенко определил порядок рассмотрения утраты гражданства за экстремизм

Лукашенко определил порядок рассмотрения утраты гражданства за экстремизм - РИА Новости, 21.07.2023

Лукашенко определил порядок рассмотрения утраты гражданства за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым определен порядок внесения ему на рассмотрение материалов об утрате гражданства лицами,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:26

2023-07-21T18:26

2023-07-21T18:26

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым определен порядок внесения ему на рассмотрение материалов об утрате гражданства лицами, осужденными за экстремизм и находящимися за пределами страны, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Глава государства Александр Лукашенко 21 июля подписал указ, которым утвержден текст присяги гражданина Республики Беларусь и порядок ее принесения лицами, ставшими гражданами Беларуси. Документом также установлен перечень лиц, освобождаемых от принесения присяги", - говорится в сообщении. Отмечается, что "одновременно определена процедура внесения главе государства материалов об утрате гражданства за участие в экстремисткой деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь лицами, находящимися за пределами страны". Как пояснили в пресс-службе, указ разработан в целях реализации последних изменений закона "О гражданстве Республики Беларусь". В Белоруссии 11 июля вступили в силу изменения в законодательство по вопросам приобретения гражданства, а также о возможности его утраты выехавшими из страны лицами при наличии приговора белорусского суда об их виновности в экстремистской деятельности. Решение по вопросу утраты гражданства такими лицами будет приниматься специальной комиссией, которая будет вносить соответствующие предложения на рассмотрение президента. Также законом устанавливается обязательность принятия присяги лицами, приобретающими белорусское гражданство, вводится дополнительное основание для отмены решения по вопросам гражданства, если лицо отказалось от принятия присяги, регламентируется уровень оценки знания одного из государственных языков при приеме в гражданство.

https://ria.ru/20230721/lukashenko-1885521057.html

https://ria.ru/20230721/grazhdanstvo-1885574612.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, задержание основателя telegram-канала nexta