https://ria.ru/20230721/lukashenko-1885499763.html

Песков анонсировал разговор Путина с Лукашенко

Песков анонсировал разговор Путина с Лукашенко - РИА Новости, 21.07.2023

Песков анонсировал разговор Путина с Лукашенко

У президента России Владимира Путина планируются контакты в ближайшее время с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:02

2023-07-21T14:02

2023-07-21T14:17

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. У президента России Владимира Путина планируются контакты в ближайшее время с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он утвердительно ответил на вопрос, возможны ли такие контакты в свете выступления президента на встрече с постоянными членами Совбеза. "Планируются. Сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Выступая перед постоянными членами Совбеза, Путин отметил, что польские лидеры вероятно рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее – сегодняшнюю Западную Украину, известно также, что мечтают они и о белорусских землях.По словам президента, что касается украинского режима, это их дело, но если речь заходит о Белоруссии, то это часть Союзного государства. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации, на это Москва будет отвечать всеми имеющимися средствами, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20230706/putin-1882588781.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков, политика