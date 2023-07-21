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Песков анонсировал разговор Путина с Лукашенко - РИА Новости, 21.07.2023
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14:02 21.07.2023 (обновлено: 14:17 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/lukashenko-1885499763.html
Песков анонсировал разговор Путина с Лукашенко
Песков анонсировал разговор Путина с Лукашенко - РИА Новости, 21.07.2023
Песков анонсировал разговор Путина с Лукашенко
У президента России Владимира Путина планируются контакты в ближайшее время с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:02
2023-07-21T14:17
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. У президента России Владимира Путина планируются контакты в ближайшее время с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он утвердительно ответил на вопрос, возможны ли такие контакты в свете выступления президента на встрече с постоянными членами Совбеза. "Планируются. Сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Выступая перед постоянными членами Совбеза, Путин отметил, что польские лидеры вероятно рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее – сегодняшнюю Западную Украину, известно также, что мечтают они и о белорусских землях.По словам президента, что касается украинского режима, это их дело, но если речь заходит о Белоруссии, то это часть Союзного государства. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации, на это Москва будет отвечать всеми имеющимися средствами, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20230706/putin-1882588781.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков, политика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Политика
Песков анонсировал разговор Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь Песков заявил, что у Путина планируются контакты с Лукашенко

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. У президента России Владимира Путина планируются контакты в ближайшее время с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он утвердительно ответил на вопрос, возможны ли такие контакты в свете выступления президента на встрече с постоянными членами Совбеза. "Планируются. Сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Выступая перед постоянными членами Совбеза, Путин отметил, что польские лидеры вероятно рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее – сегодняшнюю Западную Украину, известно также, что мечтают они и о белорусских землях.
По словам президента, что касается украинского режима, это их дело, но если речь заходит о Белоруссии, то это часть Союзного государства. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации, на это Москва будет отвечать всеми имеющимися средствами, подчеркнул Путин.
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