Песков анонсировал разговор Путина с Лукашенко
Пресс-секретарь Песков заявил, что у Путина планируются контакты с Лукашенко
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. У президента России Владимира Путина планируются контакты в ближайшее время с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он утвердительно ответил на вопрос, возможны ли такие контакты в свете выступления президента на встрече с постоянными членами Совбеза. "Планируются. Сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Выступая перед постоянными членами Совбеза, Путин отметил, что польские лидеры вероятно рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее – сегодняшнюю Западную Украину, известно также, что мечтают они и о белорусских землях.
По словам президента, что касается украинского режима, это их дело, но если речь заходит о Белоруссии, то это часть Союзного государства. Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации, на это Москва будет отвечать всеми имеющимися средствами, подчеркнул Путин.