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Великобритания выступила против расширения боевых действий на Черном море - РИА Новости, 21.07.2023
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17:38 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/london-1885568586.html
Великобритания выступила против расширения боевых действий на Черном море
Великобритания выступила против расширения боевых действий на Черном море - РИА Новости, 21.07.2023
Великобритания выступила против расширения боевых действий на Черном море
Великобритания выступает против "расширения" боевых действий, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд в ответ на просьбу прокомментировать... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:38
2023-07-21T17:38
в мире
великобритания
барбара вудворд
оон
министерство обороны украины
черное море
киев
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ООН, 21 июл - РИА Новости. Великобритания выступает против "расширения" боевых действий, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд в ответ на просьбу прокомментировать решение Киева считать суда, идущие в Россию, перевозящими военные грузы. Ранее минобороны Украины сообщило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Лондон такое решение Киева и хотел бы он, чтобы Черное море превратилось полностью в зону боевых действий, Вудворд подчеркнула, что Британия выступает против расширения конфликта. "Это последнее, чего бы мы хотели. Так что мы не поддерживаем расширение военных действий в этом направлении", - сказала она.
https://ria.ru/20230721/ugrozy-1885565808.html
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великобритания
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в мире, великобритания, барбара вудворд, оон, министерство обороны украины, черное море, киев
В мире, Великобритания, Барбара Вудворд, ООН, Министерство обороны Украины, Черное море, Киев
Великобритания выступила против расширения боевых действий на Черном море

Лондон не поддержал решение Киева считать военными суда, идущие в Россию по Черному морю

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 июл - РИА Новости. Великобритания выступает против "расширения" боевых действий, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд в ответ на просьбу прокомментировать решение Киева считать суда, идущие в Россию, перевозящими военные грузы.
Ранее минобороны Украины сообщило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы.
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17:31
Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Лондон такое решение Киева и хотел бы он, чтобы Черное море превратилось полностью в зону боевых действий, Вудворд подчеркнула, что Британия выступает против расширения конфликта.
"Это последнее, чего бы мы хотели. Так что мы не поддерживаем расширение военных действий в этом направлении", - сказала она.
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В миреВеликобританияБарбара ВудвордООНМинистерство обороны УкраиныЧерное мореКиев
 
 
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