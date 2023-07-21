https://ria.ru/20230721/lizing-1885403391.html

В России по выдаче в лизинг лидируют Lada и китайские автомобили

В России по выдаче в лизинг лидируют Lada и китайские автомобили - РИА Новости, 21.07.2023

В России по выдаче в лизинг лидируют Lada и китайские автомобили

Китайские автомобили на российском рынке захватили лидирующие позиции по выдаче новых авто в лизинг, уступив первенство лишь в сегменте легковых автомобилей... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T07:39

2023-07-21T07:39

2023-07-21T07:39

россия

китай

газпромбанк автолизинг

сбербанк россии

lada vesta

mercedes

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Китайские автомобили на российском рынке захватили лидирующие позиции по выдаче новых авто в лизинг, уступив первенство лишь в сегменте легковых автомобилей отечественной Lada, свидетельствуют данные опрошенных РИА Новости лизинговых компаний. "На первом месте среди всех выданных в лизинг компанией "Европлан" автомобилей находится марка Lada и самая доступная ее модель – Granta. Это также говорит и о том, что основным критерием выбора для российских покупателей остается цена автомобиля", - сообщил представитель лизинговой компании "Европлан". В "Газпромбанк Автолизинг" добавляют, что состав пятерки лидеров по количеству выданных транспортных средств в легковом сегменте остается неизменным со второго полугодия прошлого года. "В Топ-5 входят Lada, Chery, Geely, Haval и Exeed. Отечественная Lada традиционно лидирует с существенным отрывом от конкурентов. Ее доля по итогам первого полугодия 2023 года составила 20,64%", - говорит лизингодатель. Кроме того, в "Газпромбанк Автолизинг" отметили снижение темпов роста объемов выдачи марки Haval, объяснив это тем, что бренд в первом полугодии не предлагал скидок на свою продукцию. Первенство Lada подтверждают также "Интерлизинг" и "Сбербанк Лизинг". "В легковом сегменте продолжается замещение ушедших брендов китайскими производителями, доля которых растет и достигает практически половины рынка. В топ-5 представлены 4 производителя из КНР. При этом бесспорным лидером остаётся Lada с долей 52%", - говорит гендиректор "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров. Электромобили и грузовикиЛизингодатели продолжают отмечать рост популярности электромобилей. За половину этого года было выдано в лизинг больше, чем за весь 2022 год, и тенденция должна сохраниться, указывает Спиров, говоря о динамике по компании. "Существуют проблемы с зарядной инфраструктурой, но и они постепенно решаются. Cубсидия Минпромторга на приобретение колесной техники является хорошим драйвером, и, как следствие, отечественный Evolute прочно занимает первое место в портфеле "СберЛизинга" в этом году с долей 78%. Электро "Москвич" пока только набирает обороты", - резюмирует глава компании. Что касается грузового транспорта, в портфеле "Европлана" тут лидирует Sitrak, следом идут Shacman, "Камаз", FAW и Howo. "При этом на рынке грузовиков с пробегом лидирует "Камаз", за ним мы видим марки MAN, Volvo, Mercedes-Benz, Scania – у которых было примерно одинаковое число выдач. "Европейцы" все еще востребованы на нашем рынке", - говорят в "Европлане". Аналогично китайские марки занимают первые две строчки рейтинга и у "СберЛизинга". "В сегменте лизинга грузовиков китайские бренды лидируют, занимая первые две строки (FAW – 23%, Shacman – 23%), отечественный ГАЗ на третьей строке с долей 19%", - приводит данные Спиров. У "Интерлизинга" отечественные грузовики не попали в тройку лидеров. "Топ-3 марок грузовых автомобилей выглядит следующим образом: 1 место – FAW, 2 место – Sitrak, 3 место – Shacman", - сообщила компания.

https://ria.ru/20230721/lada-1885399429.html

https://ria.ru/20230721/avtovaz-1885397656.html

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