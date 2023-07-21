https://ria.ru/20230721/likhoradka-1885491010.html

В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила

В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.07.2023

В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила

В городе Волгодонске Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:35

2023-07-21T13:35

2023-07-21T15:44

ростовская область

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл — РИА Новости. В городе Волгодонске Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. "В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в городе Волгодонске", — уточнили в ведомстве.Заболевание выявили в конце июня 2023 года. Появление болезни связано с высокой температурой, из-за которой комары-переносчики активнее кусают жителей в поймах и дельтах рек, около водохранилищ и других влажных экосистем. Роспотребнадзор также обратил внимание, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно и в домах с затопленными подвалами, где размножаются комары. "В заболеваемости ЛЗН четко прослеживается летне-осенняя сезонность, которая связана с основными переносчиками — комарами. Поэтому заражение человека происходит при укусе комаров", — поясняется на сайте ведомства. Также ведомство обращает внимание, что значительную роль в распространении заболевания играют птицы (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются "резервуаром вируса ЛЗН". В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует, зная источник возможного инфицирования, самостоятельно предотвратить заболевание: применять отпугивающие комаров вещества, ставить сетки на окна в своих квартирах и домах, не хранить воду в открытых емкостях на дачах и в частном секторе, выливать воду в детских бассейнах после купания, а сами бассейны ставить набок. "Если вы были на природе, около водоема или дома, где вас укусил комар, и через два-восемь дней появились симптомы (подъем температуры до 38-40 градусов, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита), обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью", — подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230322/likhoradka-1859656866.html

https://ria.ru/20230619/likhoradka-1879090288.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)