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В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.07.2023
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13:35 21.07.2023 (обновлено: 15:44 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/likhoradka-1885491010.html
В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила
В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.07.2023
В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила
В городе Волгодонске Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:35
2023-07-21T15:44
ростовская область
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл — РИА Новости. В городе Волгодонске Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. &quot;В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в городе Волгодонске&quot;, — уточнили в ведомстве.Заболевание выявили в конце июня 2023 года. Появление болезни связано с высокой температурой, из-за которой комары-переносчики активнее кусают жителей в поймах и дельтах рек, около водохранилищ и других влажных экосистем. Роспотребнадзор также обратил внимание, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно и в домах с затопленными подвалами, где размножаются комары. "В заболеваемости ЛЗН четко прослеживается летне-осенняя сезонность, которая связана с основными переносчиками — комарами. Поэтому заражение человека происходит при укусе комаров", — поясняется на сайте ведомства. Также ведомство обращает внимание, что значительную роль в распространении заболевания играют птицы (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются "резервуаром вируса ЛЗН". В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует, зная источник возможного инфицирования, самостоятельно предотвратить заболевание: применять отпугивающие комаров вещества, ставить сетки на окна в своих квартирах и домах, не хранить воду в открытых емкостях на дачах и в частном секторе, выливать воду в детских бассейнах после купания, а сами бассейны ставить набок. "Если вы были на природе, около водоема или дома, где вас укусил комар, и через два-восемь дней появились симптомы (подъем температуры до 38-40 градусов, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита), обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью", — подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230322/likhoradka-1859656866.html
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ростовская область, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Ростовская область, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор подтвердил два случая лихорадки Западного Нила в Ростовской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл — РИА Новости. В городе Волгодонске Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.
«

"В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в городе Волгодонске", — уточнили в ведомстве.

Заболевание выявили в конце июня 2023 года. Появление болезни связано с высокой температурой, из-за которой комары-переносчики активнее кусают жителей в поймах и дельтах рек, около водохранилищ и других влажных экосистем.
Роспотребнадзор также обратил внимание, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно и в домах с затопленными подвалами, где размножаются комары.
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"В заболеваемости ЛЗН четко прослеживается летне-осенняя сезонность, которая связана с основными переносчиками — комарами. Поэтому заражение человека происходит при укусе комаров", — поясняется на сайте ведомства.
Также ведомство обращает внимание, что значительную роль в распространении заболевания играют птицы (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются "резервуаром вируса ЛЗН".
В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует, зная источник возможного инфицирования, самостоятельно предотвратить заболевание: применять отпугивающие комаров вещества, ставить сетки на окна в своих квартирах и домах, не хранить воду в открытых емкостях на дачах и в частном секторе, выливать воду в детских бассейнах после купания, а сами бассейны ставить набок.
"Если вы были на природе, около водоема или дома, где вас укусил комар, и через два-восемь дней появились симптомы (подъем температуры до 38-40 градусов, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита), обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью", — подчеркнули в ведомстве.
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Ростовская областьЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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