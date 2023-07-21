https://ria.ru/20230721/likhoradka-1885491010.html
В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила
В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 21.07.2023
В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила
В городе Волгодонске Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:35
2023-07-21T13:35
2023-07-21T15:44
ростовская область
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл — РИА Новости. В городе Волгодонске Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. "В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в городе Волгодонске", — уточнили в ведомстве.Заболевание выявили в конце июня 2023 года. Появление болезни связано с высокой температурой, из-за которой комары-переносчики активнее кусают жителей в поймах и дельтах рек, около водохранилищ и других влажных экосистем. Роспотребнадзор также обратил внимание, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно и в домах с затопленными подвалами, где размножаются комары. "В заболеваемости ЛЗН четко прослеживается летне-осенняя сезонность, которая связана с основными переносчиками — комарами. Поэтому заражение человека происходит при укусе комаров", — поясняется на сайте ведомства. Также ведомство обращает внимание, что значительную роль в распространении заболевания играют птицы (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются "резервуаром вируса ЛЗН". В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует, зная источник возможного инфицирования, самостоятельно предотвратить заболевание: применять отпугивающие комаров вещества, ставить сетки на окна в своих квартирах и домах, не хранить воду в открытых емкостях на дачах и в частном секторе, выливать воду в детских бассейнах после купания, а сами бассейны ставить набок. "Если вы были на природе, около водоема или дома, где вас укусил комар, и через два-восемь дней появились симптомы (подъем температуры до 38-40 градусов, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита), обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью", — подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230322/likhoradka-1859656866.html
https://ria.ru/20230619/likhoradka-1879090288.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Ростовская область, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ростовской области подтвердили два случая лихорадки Западного Нила
Роспотребнадзор подтвердил два случая лихорадки Западного Нила в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл — РИА Новости.
В городе Волгодонске Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте
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"В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в городе Волгодонске", — уточнили в ведомстве.
Заболевание выявили в конце июня 2023 года. Появление болезни связано с высокой температурой, из-за которой комары-переносчики активнее кусают жителей в поймах и дельтах рек, около водохранилищ и других влажных экосистем.
Роспотребнадзор также обратил внимание, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно и в домах с затопленными подвалами, где размножаются комары.
В Роспотребнадзоре рассказали о лихорадке Западного Нила в России
"В заболеваемости ЛЗН четко прослеживается летне-осенняя сезонность, которая связана с основными переносчиками — комарами. Поэтому заражение человека происходит при укусе комаров", — поясняется на сайте ведомства.
Также ведомство обращает внимание, что значительную роль в распространении заболевания играют птицы (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются "резервуаром вируса ЛЗН".
В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует, зная источник возможного инфицирования, самостоятельно предотвратить заболевание: применять отпугивающие комаров вещества, ставить сетки на окна в своих квартирах и домах, не хранить воду в открытых емкостях на дачах и в частном секторе, выливать воду в детских бассейнах после купания, а сами бассейны ставить набок.
"Если вы были на природе, около водоема или дома, где вас укусил комар, и через два-восемь дней появились симптомы (подъем температуры до 38-40 градусов, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита), обратитесь в лечебное учреждение за медицинской помощью", — подчеркнули в ведомстве.
Минобороны заявило о рисках распространения лихорадки Западного Нила