https://ria.ru/20230721/kvoty-1885422950.html

Правительство подготовило предложения по стабилизации цен на топливо

Правительство подготовило предложения по стабилизации цен на топливо - РИА Новости, 21.07.2023

Правительство подготовило предложения по стабилизации цен на топливо

Правительство изучает различные способы реагирования на рост цен на бензин, в том числе квотирование экспорта нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Александр... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:22

2023-07-21T10:22

2023-07-21T15:07

экономика

александр новак

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство изучает различные способы реагирования на рост цен на бензин, в том числе квотирование экспорта нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Александр Новак."В принципе, рассматривается. Но есть другие предложения тоже. Надо взвесить все за и против", — ответил он на вопрос журналистов, не рассматривается ли квотирование экспорта нефтепродуктов.В то же время у правительства нет планов вводить заградительную пошлину, так как эта мера несет "системный риск", добавил зампред.Новак уточнил, что вопрос рассматривали участники совещания, которое он провел в среду, предложения скоро озвучат.В России биржевые цены на бензин весной и в начале лета обновили исторические рекорды. Это объяснили началом сезона плановых ремонтов на НПЗ. Минэнерго и ФАС сначала рекомендовали нефтяникам увеличить предложение, а затем предписали сделать это.По данным Минэнерго, в июле производство топлива начало увеличиваться. В министерстве подчеркнули, что дефицита нет.В конце июня Новак на совещании по ситуации на топливном рынке призвал нефтяников отдавать приоритет реализации бензина внутри страны, даже если экспорт выгоднее.Вице-премьер поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов и увеличение минимального норматива внутренних продаж через биржу на случай обострения ситуации.

https://ria.ru/20230721/benzin-1885393027.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, александр новак, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)