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Правительство подготовило предложения по стабилизации цен на топливо - РИА Новости, 21.07.2023
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10:22 21.07.2023 (обновлено: 15:07 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/kvoty-1885422950.html
Правительство подготовило предложения по стабилизации цен на топливо
Правительство подготовило предложения по стабилизации цен на топливо - РИА Новости, 21.07.2023
Правительство подготовило предложения по стабилизации цен на топливо
Правительство изучает различные способы реагирования на рост цен на бензин, в том числе квотирование экспорта нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Александр... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:22
2023-07-21T15:07
экономика
александр новак
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство изучает различные способы реагирования на рост цен на бензин, в том числе квотирование экспорта нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Александр Новак."В принципе, рассматривается. Но есть другие предложения тоже. Надо взвесить все за и против", — ответил он на вопрос журналистов, не рассматривается ли квотирование экспорта нефтепродуктов.В то же время у правительства нет планов вводить заградительную пошлину, так как эта мера несет "системный риск", добавил зампред.Новак уточнил, что вопрос рассматривали участники совещания, которое он провел в среду, предложения скоро озвучат.В России биржевые цены на бензин весной и в начале лета обновили исторические рекорды. Это объяснили началом сезона плановых ремонтов на НПЗ. Минэнерго и ФАС сначала рекомендовали нефтяникам увеличить предложение, а затем предписали сделать это.По данным Минэнерго, в июле производство топлива начало увеличиваться. В министерстве подчеркнули, что дефицита нет.В конце июня Новак на совещании по ситуации на топливном рынке призвал нефтяников отдавать приоритет реализации бензина внутри страны, даже если экспорт выгоднее.Вице-премьер поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов и увеличение минимального норматива внутренних продаж через биржу на случай обострения ситуации.
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экономика, александр новак, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Александр Новак, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство подготовило предложения по стабилизации цен на топливо

Вице-премьер Новак рассказал о подготовке предложений для стабилизации цен на бензин

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Правительство изучает различные способы реагирования на рост цен на бензин, в том числе квотирование экспорта нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"В принципе, рассматривается. Но есть другие предложения тоже. Надо взвесить все за и против", — ответил он на вопрос журналистов, не рассматривается ли квотирование экспорта нефтепродуктов.
В то же время у правительства нет планов вводить заградительную пошлину, так как эта мера несет "системный риск", добавил зампред.
Новак уточнил, что вопрос рассматривали участники совещания, которое он провел в среду, предложения скоро озвучат.
В России биржевые цены на бензин весной и в начале лета обновили исторические рекорды. Это объяснили началом сезона плановых ремонтов на НПЗ. Минэнерго и ФАС сначала рекомендовали нефтяникам увеличить предложение, а затем предписали сделать это.
По данным Минэнерго, в июле производство топлива начало увеличиваться. В министерстве подчеркнули, что дефицита нет.
В конце июня Новак на совещании по ситуации на топливном рынке призвал нефтяников отдавать приоритет реализации бензина внутри страны, даже если экспорт выгоднее.
Вице-премьер поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов и увеличение минимального норматива внутренних продаж через биржу на случай обострения ситуации.
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