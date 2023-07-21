https://ria.ru/20230721/kuba-1885530478.html

Россияне поставили рекорд по турпотоку на Кубу

Россияне поставили рекорд по турпотоку на Кубу - РИА Новости, 21.07.2023

Россияне поставили рекорд по турпотоку на Кубу

По итогам первых шести месяцев 2023 года Россия вошла в топ-5 рынков въездного туризма Кубы, по данным профильного министерства, за январь-июнь зарегистрировано РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:35

2023-07-21T17:35

2023-07-21T17:35

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. По итогам первых шести месяцев 2023 года Россия вошла в топ-5 рынков въездного туризма Кубы, по данным профильного министерства, за январь-июнь зарегистрировано более 67 600 прибытий из нашей страны, сообщает АТОР.Как рассказала советник по туризму посольства республики в России Кристина Леон Изнага, по числу туристических прибытий в первом полугодии 2023 года Россия – на четвертом месте. Чаще россиян эту карибскую страну посещали только канадцы, кубинцы, проживающие за рубежом, и гости из США.В прошлом году российский турпоток на Кубу составил порядка 54 тысяч визитов, снизившись на 70 процентов по отношению к рекордному 2021 году (тогда было зафиксировано 178 тысяч прибытий). Но российские авиакомпании приостановили рейсы на Кубу в конце февраля 2022 года и возобновили их только в октябре.Посольство РФ на Кубе прогнозирует, что по итогам 2023 года Кубу посетит не менее 100 тысяч российских туристов. Кубинская сторона полагает, что этот показатель вполне достижим при сохранении текущего объема авиаперевозок, и перевыполнен при их увеличении.В настоящее время на Кубу летает авиакомпании Nordwind, которая в сотрудничестве с PEGAS Touristik и другими туроператорами выполняет рейсы из Москвы в Варадеро и Кайо-Коко. С июля регулярные рейсы в Варадеро появились и в расписании авиакомпании "Россия". С сентября перевозчик увеличить частоту полетов на кубинский курорт с двух до трех в неделю.Кроме того, раз в две недели прямые перелеты из Москвы в Гавану и обратно выполняет венесуэльская авиакомпания Conviasa."По нашей информации, продажи идут хорошо, заполняемость рейсов выше 93 процентов", – сообщила Кристина Леон Изнага.По оценкам туроператоров, интерес российских туристов к кубинскому направлению высокий даже летом: улететь на Кубу в августе на семь дней в отель категории "пять звезд" ("все включено") можно от 200 тысяч рублей на двоих.Но, по словам экспертов, необходим скорейший запуск расчетов в отелях и торговых точках на Кубе с помощью банковских карт платежной системы "Мир". По их мнению, эта опция стала бы еще одним стимулом для россиян выбирать отдых именно на Кубе. Кроме того, туроператоры ждут от авиакомпании "Аэрофлот" возобновления рейсов в Гавану.

https://ria.ru/20230711/kuba-1883562880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, куба, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море