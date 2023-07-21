Рейтинг@Mail.ru
Россияне поставили рекорд по турпотоку на Кубу - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:35 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/kuba-1885530478.html
Россияне поставили рекорд по турпотоку на Кубу
Россияне поставили рекорд по турпотоку на Кубу - РИА Новости, 21.07.2023
Россияне поставили рекорд по турпотоку на Кубу
По итогам первых шести месяцев 2023 года Россия вошла в топ-5 рынков въездного туризма Кубы, по данным профильного министерства, за январь-июнь зарегистрировано РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:35
2023-07-21T17:35
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
куба
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868229272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_064dbee483131c83c00ac29793c4b634.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. По итогам первых шести месяцев 2023 года Россия вошла в топ-5 рынков въездного туризма Кубы, по данным профильного министерства, за январь-июнь зарегистрировано более 67 600 прибытий из нашей страны, сообщает АТОР.Как рассказала советник по туризму посольства республики в России Кристина Леон Изнага, по числу туристических прибытий в первом полугодии 2023 года Россия – на четвертом месте. Чаще россиян эту карибскую страну посещали только канадцы, кубинцы, проживающие за рубежом, и гости из США.В прошлом году российский турпоток на Кубу составил порядка 54 тысяч визитов, снизившись на 70 процентов по отношению к рекордному 2021 году (тогда было зафиксировано 178 тысяч прибытий). Но российские авиакомпании приостановили рейсы на Кубу в конце февраля 2022 года и возобновили их только в октябре.Посольство РФ на Кубе прогнозирует, что по итогам 2023 года Кубу посетит не менее 100 тысяч российских туристов. Кубинская сторона полагает, что этот показатель вполне достижим при сохранении текущего объема авиаперевозок, и перевыполнен при их увеличении.В настоящее время на Кубу летает авиакомпании Nordwind, которая в сотрудничестве с PEGAS Touristik и другими туроператорами выполняет рейсы из Москвы в Варадеро и Кайо-Коко. С июля регулярные рейсы в Варадеро появились и в расписании авиакомпании "Россия". С сентября перевозчик увеличить частоту полетов на кубинский курорт с двух до трех в неделю.Кроме того, раз в две недели прямые перелеты из Москвы в Гавану и обратно выполняет венесуэльская авиакомпания Conviasa."По нашей информации, продажи идут хорошо, заполняемость рейсов выше 93 процентов", – сообщила Кристина Леон Изнага.По оценкам туроператоров, интерес российских туристов к кубинскому направлению высокий даже летом: улететь на Кубу в августе на семь дней в отель категории "пять звезд" ("все включено") можно от 200 тысяч рублей на двоих.Но, по словам экспертов, необходим скорейший запуск расчетов в отелях и торговых точках на Кубе с помощью банковских карт платежной системы "Мир". По их мнению, эта опция стала бы еще одним стимулом для россиян выбирать отдых именно на Кубе. Кроме того, туроператоры ждут от авиакомпании "Аэрофлот" возобновления рейсов в Гавану.
https://ria.ru/20230711/kuba-1883562880.html
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868229272_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de3656315ba7b8c86a7abdd17bc1039e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, куба, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Куба, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россияне поставили рекорд по турпотоку на Кубу

АТОР: за шесть месяцев этого года Кубу посетили больше россиян, чем за весь прошлый

© iStock.com / NikadaПляж в Варадеро, Куба
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© iStock.com / Nikada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. По итогам первых шести месяцев 2023 года Россия вошла в топ-5 рынков въездного туризма Кубы, по данным профильного министерства, за январь-июнь зарегистрировано более 67 600 прибытий из нашей страны, сообщает АТОР.
Как рассказала советник по туризму посольства республики в России Кристина Леон Изнага, по числу туристических прибытий в первом полугодии 2023 года Россия – на четвертом месте. Чаще россиян эту карибскую страну посещали только канадцы, кубинцы, проживающие за рубежом, и гости из США.
В прошлом году российский турпоток на Кубу составил порядка 54 тысяч визитов, снизившись на 70 процентов по отношению к рекордному 2021 году (тогда было зафиксировано 178 тысяч прибытий). Но российские авиакомпании приостановили рейсы на Кубу в конце февраля 2022 года и возобновили их только в октябре.
Посольство РФ на Кубе прогнозирует, что по итогам 2023 года Кубу посетит не менее 100 тысяч российских туристов. Кубинская сторона полагает, что этот показатель вполне достижим при сохранении текущего объема авиаперевозок, и перевыполнен при их увеличении.
В настоящее время на Кубу летает авиакомпании Nordwind, которая в сотрудничестве с PEGAS Touristik и другими туроператорами выполняет рейсы из Москвы в Варадеро и Кайо-Коко. С июля регулярные рейсы в Варадеро появились и в расписании авиакомпании "Россия". С сентября перевозчик увеличить частоту полетов на кубинский курорт с двух до трех в неделю.
Кроме того, раз в две недели прямые перелеты из Москвы в Гавану и обратно выполняет венесуэльская авиакомпания Conviasa.
«
"По нашей информации, продажи идут хорошо, заполняемость рейсов выше 93 процентов", – сообщила Кристина Леон Изнага.
По оценкам туроператоров, интерес российских туристов к кубинскому направлению высокий даже летом: улететь на Кубу в августе на семь дней в отель категории "пять звезд" ("все включено") можно от 200 тысяч рублей на двоих.
Но, по словам экспертов, необходим скорейший запуск расчетов в отелях и торговых точках на Кубе с помощью банковских карт платежной системы "Мир". По их мнению, эта опция стала бы еще одним стимулом для россиян выбирать отдых именно на Кубе. Кроме того, туроператоры ждут от авиакомпании "Аэрофлот" возобновления рейсов в Гавану.
Женщина на пляже в Доминиканской Республике - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Россиянам предложат комбинированные туры в Мексику и Доминикану через Кубу
11 июля, 17:59
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКубаАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала