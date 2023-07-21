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Власти Британии удалили дублирующую запись о санкциях против Красовского - РИА Новости, 21.07.2023
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17:16 21.07.2023 (обновлено: 17:44 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/krasovskiy-1885560522.html
Власти Британии удалили дублирующую запись о санкциях против Красовского
Власти Британии удалили дублирующую запись о санкциях против Красовского - РИА Новости, 21.07.2023
Власти Британии удалили дублирующую запись о санкциях против Красовского
Дублирующая запись о российском журналисте Антоне Красовском была исключена из санкционного списка Великобритании, но санкции сохраняются, следует из документа, РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:16
2023-07-21T17:44
великобритания
антон красовский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дублирующая запись о российском журналисте Антоне Красовском была исключена из санкционного списка Великобритании, но санкции сохраняются, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства."Следующая повторяющаяся запись была удалена из консолидированного списка. Оригинальная запись (Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ, ID группы: 14715) остается в консолидированном списке и по-прежнему подлежит замораживанию активов и санкциям по трастовым услугам", - говорится в документе.
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великобритания, антон красовский
Великобритания, Антон Красовский
Власти Британии удалили дублирующую запись о санкциях против Красовского

Британия удалила дублирующую запись о санкциях против Красовского, ограничения сохраняются

© РИА Новости / Владимир ТрефиловАнтон Красовский
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Антон Красовский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дублирующая запись о российском журналисте Антоне Красовском была исключена из санкционного списка Великобритании, но санкции сохраняются, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
"Следующая повторяющаяся запись была удалена из консолидированного списка. Оригинальная запись (Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ, ID группы: 14715) остается в консолидированном списке и по-прежнему подлежит замораживанию активов и санкциям по трастовым услугам", - говорится в документе.
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