https://ria.ru/20230721/krasovskiy-1885560522.html

Власти Британии удалили дублирующую запись о санкциях против Красовского

Власти Британии удалили дублирующую запись о санкциях против Красовского - РИА Новости, 21.07.2023

Власти Британии удалили дублирующую запись о санкциях против Красовского

Дублирующая запись о российском журналисте Антоне Красовском была исключена из санкционного списка Великобритании, но санкции сохраняются, следует из документа, РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:16

2023-07-21T17:16

2023-07-21T17:44

великобритания

антон красовский

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Дублирующая запись о российском журналисте Антоне Красовском была исключена из санкционного списка Великобритании, но санкции сохраняются, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства."Следующая повторяющаяся запись была удалена из консолидированного списка. Оригинальная запись (Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ, ID группы: 14715) остается в консолидированном списке и по-прежнему подлежит замораживанию активов и санкциям по трастовым услугам", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html

великобритания

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великобритания, антон красовский