https://ria.ru/20230721/kosmetolog-1885548518.html
В Дагестане завели дело после гибели девушки на приеме у косметолога
В Дагестане завели дело после гибели девушки на приеме у косметолога - РИА Новости, 21.07.2023
В Дагестане завели дело после гибели девушки на приеме у косметолога
Следователи завели уголовное дело после гибели девушки во время косметологической процедуры в Махачкале, сообщило управление СК по Дагестану. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:30
2023-07-21T16:30
2023-07-21T17:05
республика дагестан
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели девушки во время косметологической процедуры в Махачкале, сообщило управление СК по Дагестану. "Следственным отделом по Кировскому району города Махачкала СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" часть два статья 238 УК РФ)", — говорится в заявлении.По данным следствия, вечером 19 июля подозреваемая в своей квартире перед проведением косметологической процедуры ввела обезболивающий препарат своей знакомой, 22-летней жительнице Махачкалы. В результате девушка скоропостижно скончалась.Уточняется, что подозреваемая проводила косметологические процедуры, не имея лицензии на медицинскую деятельность. Ее задержали, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.На видео, опубликованном в Telegram-канале СК России, подозреваемая говорит, что перед процедурой ввела клиентке лидокаин, после чего той стало плохо. Затем она ввела ей препарат от аллергии и вызвала скорую помощь. Также задержанная призналась, что не имеет медицинского образования.
https://ria.ru/20211115/kosmetolog-1759201071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия, махачкала
Республика Дагестан, Происшествия, Махачкала
В Дагестане завели дело после гибели девушки на приеме у косметолога
В Дагестане завели дело после гибели девушки на домашнем приеме у косметолога
МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости.
Следователи завели уголовное дело после гибели девушки во время косметологической процедуры в Махачкале, сообщило
управление СК по Дагестану.
«
"Следственным отделом по Кировскому району города Махачкала СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" часть два статья 238 УК РФ)", — говорится в заявлении.
По данным следствия, вечером 19 июля подозреваемая в своей квартире перед проведением косметологической процедуры ввела обезболивающий препарат своей знакомой, 22-летней жительнице Махачкалы. В результате девушка скоропостижно скончалась.
Уточняется, что подозреваемая проводила косметологические процедуры, не имея лицензии на медицинскую деятельность. Ее задержали, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
На видео, опубликованном в Telegram-канале СК России, подозреваемая говорит, что перед процедурой ввела клиентке лидокаин, после чего той стало плохо. Затем она ввела ей препарат от аллергии и вызвала скорую помощь. Также задержанная призналась, что не имеет медицинского образования.
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