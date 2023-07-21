https://ria.ru/20230721/kosmetolog-1885548518.html

В Дагестане завели дело после гибели девушки на приеме у косметолога

В Дагестане завели дело после гибели девушки на приеме у косметолога - РИА Новости, 21.07.2023

В Дагестане завели дело после гибели девушки на приеме у косметолога

Следователи завели уголовное дело после гибели девушки во время косметологической процедуры в Махачкале, сообщило управление СК по Дагестану. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:30

2023-07-21T16:30

2023-07-21T17:05

республика дагестан

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели девушки во время косметологической процедуры в Махачкале, сообщило управление СК по Дагестану. "Следственным отделом по Кировскому району города Махачкала СУ СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" часть два статья 238 УК РФ)", — говорится в заявлении.По данным следствия, вечером 19 июля подозреваемая в своей квартире перед проведением косметологической процедуры ввела обезболивающий препарат своей знакомой, 22-летней жительнице Махачкалы. В результате девушка скоропостижно скончалась.Уточняется, что подозреваемая проводила косметологические процедуры, не имея лицензии на медицинскую деятельность. Ее задержали, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.На видео, опубликованном в Telegram-канале СК России, подозреваемая говорит, что перед процедурой ввела клиентке лидокаин, после чего той стало плохо. Затем она ввела ей препарат от аллергии и вызвала скорую помощь. Также задержанная призналась, что не имеет медицинского образования.

https://ria.ru/20211115/kosmetolog-1759201071.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика дагестан, происшествия, махачкала