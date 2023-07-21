https://ria.ru/20230721/koridor-1885412977.html

Глава Минтранса ДНР рассказал о работе сухопутного коридора в Крым

Глава Минтранса ДНР рассказал о работе сухопутного коридора в Крым - РИА Новости, 21.07.2023

Глава Минтранса ДНР рассказал о работе сухопутного коридора в Крым

Сухопутный коридор в Крым, проходящий по территории Донецкой Народной Республики, безопасен, он находится вдали от линии боевого соприкосновения, кроме того, на РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T09:29

2023-07-21T09:29

2023-07-21T09:46

донецкая народная республика

херсонская область

мелитополь

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Сухопутный коридор в Крым, проходящий по территории Донецкой Народной Республики, безопасен, он находится вдали от линии боевого соприкосновения, кроме того, на всем пути следования имеется необходимая дорожная инфраструктура, рассказал РИА Новости министр транспорта ДНР Владимир Тужилин. Сухопутный коридор идет по новым регионам, в том числе и ДНР, как альтернативный Крымскому мосту способ добраться в Крым или из Крыма. "Протяженность участка, который проходит по территории ДНР, порядка 106 км, был восстановлен, отремонтирован силами государственной компании "Автодор". Есть у нас организованные пункты отдыха по пути следования сухопутным коридором, находятся на перехватывающих парковках. На данных пунктах организовано медицинское обслуживание", - рассказал Тужилин. Он отметил, что на пути следования также имеется и вся необходимая дорожная инфраструктура. "Есть у нас вся дорожная инфраструктура, в том числе объекты сервиса. Что касается автомобильных заправочных станций, то их на этом пути 12 единиц. Все данные заправочные станции работают в штатном режиме, запас топлива на них есть. Ведутся все необходимые дорожно-строительные работы увеличивается пропускная способность данного пункта пропуска, добавляются дополнительные коридоры прохождения", - сказал он. Также министр транспорта отметил и один из самых важных вопросов, касающихся сухопутного коридора в Крым. По его словам, "транзитный маршрут, проходящий через территорию ДНР, является безопасным, он находится в непосредственной отдаленности от линии боевого соприкосновения". Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.

https://ria.ru/20230720/razdolnoe-1885249757.html

донецкая народная республика

херсонская область

мелитополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, херсонская область , мелитополь