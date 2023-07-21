В Турции заявили о разнице между свободой слова и осквернением ценностей
Фидан: Западу нужно понять разницу между свободой слова и атакой на священные ценности
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
СТАМБУЛ, 21 июл - РИА Новости. Анкара считает, что западным странам необходимо осознать разницу между свободой слова и акциями по осквернению Корана, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.
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"Эти акции превратились в своего рода широкомасштабную эпидемию. Особенно в ряде западных стран, мы наблюдаем рост исламофобии, своего рода акции в отношении священного Корана вошли в моду в Дании и Швеции. Мы конечно решительно осуждаем это, довольствуемся не только осуждениями, есть ряд инициатив. В прошедшее время, мы замечали решительное осуждение со стороны Турции, но не от исламского мира в целом. После последней акции мы увидели, что страны исламского мира также высказали свою решительную позицию", - сказал Фидан на брифинге с венесуэльским коллегой в пятницу в Стамбуле.
По словам главы МИД Турции, Организация исламского сотрудничества провела внеочередное заседание, выступило с довольно жестким заявлением, что отразилось и в ООН, где были приняты важные решения.
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"Акции (по сожжению Корана) продолжаются. Сейчас наша повестка состоит в том, чтобы понять, какие шаги предпринять. Поскольку если исламские страны не продемонстрируют жесткой позиции, в западных странах не будет осознания той разницы между свободой слова и атаками на священные ценности", - добавил министр.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с осквернением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно бороться с такими противоправными действиями.