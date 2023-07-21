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Митингующие в Иране потребовали изгнать посла Швеции из страны - РИА Новости, 21.07.2023
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20:24 21.07.2023 (обновлено: 20:27 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/koran-1885601395.html
Митингующие в Иране потребовали изгнать посла Швеции из страны
Митингующие в Иране потребовали изгнать посла Швеции из страны - РИА Новости, 21.07.2023
Митингующие в Иране потребовали изгнать посла Швеции из страны
Митингующие в Тегеране потребовали от властей республики изгнать посла Швеции в связи с недавним актом осквернения Корана в Стокгольме, передает корреспондент... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T20:24
2023-07-21T20:27
в мире
швеция
иран
стокгольм (город)
ахмед абуль гейт
хосейн амир абдоллахиан
лига арабских государств
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ТЕГЕРАН, 21 июл - РИА Новости. Митингующие в Тегеране потребовали от властей республики изгнать посла Швеции в связи с недавним актом осквернения Корана в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости. Митинг в иранской столице проходит напротив посольства Швеции, у ворот посольства - полицейский кордон. Ранее, как передавали иранские СМИ, в Тегеране был организован митинг против акта сожжения Корана в Стокгольме. Иранские граждане в ходе митинга выкрикивали антишведские и антиамериканские лозунги. "Посольство должно быть закрыто", - гласит надпись на некоторых плакатах участников демонстрации. Накануне посол Швеции в Иране был вызван в МИД страны в связи с неоднократным осквернением Корана, ему был заявлен протест и высказано осуждение. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан позднее заявил, что поведение Швеции по отношению к повторению осквернения священного Корана безответственно, вместе с другими исламскими странами Иран готов предпринять скоординированные меры по сдерживанию таких действий. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230720/koran-1885375191.html
https://ria.ru/20230720/koran-1885371321.html
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швеция
иран
стокгольм (город)
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в мире, швеция, иран, стокгольм (город), ахмед абуль гейт, хосейн амир абдоллахиан, лига арабских государств
В мире, Швеция, Иран, Стокгольм (город), Ахмед Абуль Гейт, Хосейн Амир Абдоллахиан, Лига арабских государств
Митингующие в Иране потребовали изгнать посла Швеции из страны

Митингующие в Тегеране потребовали от властей республики изгнать посла Швеции из страны

© AFP 2023 / Иранские студенты с лозунгами, написанными на их руках, во время демонстрации в Тегеране, осуждающей сожжение в Швеции Корана
Иранские студенты с лозунгами, написанными на их руках, во время демонстрации в Тегеране, осуждающей сожжение в Швеции Корана - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 /
Иранские студенты с лозунгами, написанными на их руках, во время демонстрации в Тегеране, осуждающей сожжение в Швеции Корана
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 21 июл - РИА Новости. Митингующие в Тегеране потребовали от властей республики изгнать посла Швеции в связи с недавним актом осквернения Корана в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг в иранской столице проходит напротив посольства Швеции, у ворот посольства - полицейский кордон. Ранее, как передавали иранские СМИ, в Тегеране был организован митинг против акта сожжения Корана в Стокгольме. Иранские граждане в ходе митинга выкрикивали антишведские и антиамериканские лозунги.
Коран - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Багдаде собрались сотни протестующих против попыток сожжения Корана
20 июля, 21:51
«
"Посольство должно быть закрыто", - гласит надпись на некоторых плакатах участников демонстрации.
Накануне посол Швеции в Иране был вызван в МИД страны в связи с неоднократным осквернением Корана, ему был заявлен протест и высказано осуждение. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан позднее заявил, что поведение Швеции по отношению к повторению осквернения священного Корана безответственно, вместе с другими исламскими странами Иран готов предпринять скоординированные меры по сдерживанию таких действий.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
Коран - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Иран высказал послу Швеции протест из-за осквернения Корана
20 июля, 21:10
Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Глава УВКПЧ ООН прокомментировал сожжение Корана в Швеции
11 июля, 17:53
 
В миреШвецияИранСтокгольм (город)Ахмед Абуль ГейтХосейн Амир АбдоллахианЛига арабских государств
 
 
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