https://ria.ru/20230721/komandovanie-1885481553.html

Путин отметил профессионализм командования спецоперации

Путин отметил профессионализм командования спецоперации - РИА Новости, 21.07.2023

Путин отметил профессионализм командования спецоперации

Командование спецоперацией действует профессионально, долг выполняет стойко, а хваленая и неуязвимая техника горит и уступает иногда советскому оружию, заявил... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:13

2023-07-21T13:13

2023-07-21T14:11

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Командование спецоперацией действует профессионально, долг выполняет стойко, а хваленая и неуязвимая техника горит и уступает иногда советскому оружию, заявил президент РФ Владимир Путин."Командование специальной военной операцией действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Он подчеркнул, что несмотря на тысячи направленных в Украину иностранных советников и наёмников, "которые были самым активным образом использованы" в попытках прорвать фронт российской армии, результатов контрнаступления у Киева нет."При этом весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит. А по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам ещё даже советского производства", - уточнил глава государства.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Командование специальной военной операции действует профессионально" Путин: "Командование специальной военной операции действует профессионально" 2023-07-21T13:13 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, вооруженные силы рф, россия