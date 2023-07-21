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Путин отметил профессионализм командования спецоперации - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 21.07.2023 (обновлено: 14:11 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/komandovanie-1885481553.html
Путин отметил профессионализм командования спецоперации
Путин отметил профессионализм командования спецоперации - РИА Новости, 21.07.2023
Путин отметил профессионализм командования спецоперации
Командование спецоперацией действует профессионально, долг выполняет стойко, а хваленая и неуязвимая техника горит и уступает иногда советскому оружию, заявил... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:13
2023-07-21T14:11
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Командование спецоперацией действует профессионально, долг выполняет стойко, а хваленая и неуязвимая техника горит и уступает иногда советскому оружию, заявил президент РФ Владимир Путин."Командование специальной военной операцией действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Он подчеркнул, что несмотря на тысячи направленных в Украину иностранных советников и наёмников, "которые были самым активным образом использованы" в попытках прорвать фронт российской армии, результатов контрнаступления у Киева нет."При этом весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит. А по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам ещё даже советского производства", - уточнил глава государства.
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Путин: "Командование специальной военной операции действует профессионально"
Путин: "Командование специальной военной операции действует профессионально"
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владимир путин, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия
Путин отметил профессионализм командования спецоперации

Путин: командование спецоперации действует профессионально и стойко выполняет долг

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Командование спецоперацией действует профессионально, долг выполняет стойко, а хваленая и неуязвимая техника горит и уступает иногда советскому оружию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Командование специальной военной операцией действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Он подчеркнул, что несмотря на тысячи направленных в Украину иностранных советников и наёмников, "которые были самым активным образом использованы" в попытках прорвать фронт российской армии, результатов контрнаступления у Киева нет.
"При этом весь мир видит, что хвалёная западная якобы неуязвимая техника горит. А по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам ещё даже советского производства", - уточнил глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссия
 
 
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