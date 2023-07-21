https://ria.ru/20230721/kino-1885568996.html

Британские актеры организовали акцию в поддержку бастующих в США коллег

Британские актеры организовали акцию в поддержку бастующих в США коллег - РИА Новости, 21.07.2023

Британские актеры организовали акцию в поддержку бастующих в США коллег

Британский профсоюз деятелей культуры Equity организовал в Лондоне акцию поддержки забастовок Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA), на которую пришли звезды... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:43

2023-07-21T17:43

2023-07-21T17:43

культура

лондон

сша

гарри поттер

саймон пегг

энди серкис

amazon

netflix

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Британский профсоюз деятелей культуры Equity организовал в Лондоне акцию поддержки забастовок Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA), на которую пришли звезды франшиз "Гарри Поттер" и "Миссия невыполнима", а также сериалов "Наследники" и "Аббатство Даунтон", сообщило в пятницу издание Deadline. "Одни из лучших британских актеров, включая Брайана Кокса, Имельду Стонтон и Саймона Пегга, выходят на улицы Лондона этим вечером в знак солидарности с делом SAG-AFTRA", – говорится в сообщении. Как отмечает издание, также в акции приняли участие Энди Серкис, Наоми Харрис, Хейли Этвелл, Роб Делани и другие. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в протестах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки уже заявили актрисы Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.

https://ria.ru/20230719/zabastovka-1885184239.html

лондон

сша

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

лондон, сша, гарри поттер, саймон пегг, энди серкис, amazon, netflix