https://ria.ru/20230721/kino-1885568996.html
Британские актеры организовали акцию в поддержку бастующих в США коллег
Британские актеры организовали акцию в поддержку бастующих в США коллег - РИА Новости, 21.07.2023
Британские актеры организовали акцию в поддержку бастующих в США коллег
Британский профсоюз деятелей культуры Equity организовал в Лондоне акцию поддержки забастовок Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA), на которую пришли звезды... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:43
2023-07-21T17:43
2023-07-21T17:43
культура
лондон
сша
гарри поттер
саймон пегг
энди серкис
amazon
netflix
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Британский профсоюз деятелей культуры Equity организовал в Лондоне акцию поддержки забастовок Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA), на которую пришли звезды франшиз "Гарри Поттер" и "Миссия невыполнима", а также сериалов "Наследники" и "Аббатство Даунтон", сообщило в пятницу издание Deadline. "Одни из лучших британских актеров, включая Брайана Кокса, Имельду Стонтон и Саймона Пегга, выходят на улицы Лондона этим вечером в знак солидарности с делом SAG-AFTRA", – говорится в сообщении. Как отмечает издание, также в акции приняли участие Энди Серкис, Наоми Харрис, Хейли Этвелл, Роб Делани и другие. Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в протестах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки уже заявили актрисы Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
https://ria.ru/20230719/zabastovka-1885184239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, сша, гарри поттер, саймон пегг, энди серкис, amazon, netflix
Культура, Лондон, США, Гарри Поттер, Саймон Пегг, Энди Серкис, Amazon, Netflix
Британские актеры организовали акцию в поддержку бастующих в США коллег
СМИ: Британские актеры организовали акцию в поддержку бастующих в США коллег
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Британский профсоюз деятелей культуры Equity организовал в Лондоне акцию поддержки забастовок Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA), на которую пришли звезды франшиз "Гарри Поттер" и "Миссия невыполнима", а также сериалов "Наследники" и "Аббатство Даунтон", сообщило в пятницу издание Deadline.
«
"Одни из лучших британских актеров, включая Брайана Кокса, Имельду Стонтон и Саймона Пегга, выходят на улицы Лондона этим вечером в знак солидарности с делом SAG-AFTRA", – говорится в сообщении.
Как отмечает издание, также в акции приняли участие Энди Серкис, Наоми Харрис, Хейли Этвелл, Роб Делани и другие.
Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в протестах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки уже заявили актрисы Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
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