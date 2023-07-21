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В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру - РИА Новости, 21.07.2023
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18:52 21.07.2023 (обновлено: 21:06 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/kholera-1885584921.html
В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру
В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру - РИА Новости, 21.07.2023
В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру
Два гражданина Индии попали в больницу в Тамбовской области, у одного из них есть проявления холеры, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:52
2023-07-21T21:06
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тамбовская область
тамбов
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Два гражданина Индии попали в больницу в Тамбовской области, у одного из них есть проявления холеры, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.&quot;На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один — с клиническими проявлениями инфекции, второй — без клинических проявлений&quot;, — говорится в заявлении.Состояние обоих пациентов оценивается как удовлетворительное.В ведомстве также отметили, что за сутки обследовали 400 человек, контактировавших с ними. Проявлений заболевания не нашли. Тем не менее за людьми установили медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований и антибиотикопрофилактики.Помимо этого, в целях профилактики Роспотребнадзор запретил купание, ловлю рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цна.Ранее в областном правительстве сообщили, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области. В гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал, проходят противоэпидемические мероприятия.
https://radiosputnik.ria.ru/20230619/kholera-1879068583.html
индия
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индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тамбовская область, тамбов, здоровье - общество
Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Тамбовская область, Тамбов, Здоровье - Общество
В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру

В Тамбовской области двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкСтроительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной больницы № 1
Строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной больницы № 1
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной больницы № 1. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Два гражданина Индии попали в больницу в Тамбовской области, у одного из них есть проявления холеры, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
«

"На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один — с клиническими проявлениями инфекции, второй — без клинических проявлений", — говорится в заявлении.

Состояние обоих пациентов оценивается как удовлетворительное.
В ведомстве также отметили, что за сутки обследовали 400 человек, контактировавших с ними. Проявлений заболевания не нашли. Тем не менее за людьми установили медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований и антибиотикопрофилактики.
Помимо этого, в целях профилактики Роспотребнадзор запретил купание, ловлю рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цна.
Ранее в областном правительстве сообщили, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области. В гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал, проходят противоэпидемические мероприятия.
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ИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тамбовская областьТамбовЗдоровье - Общество
 
 
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