https://ria.ru/20230721/kholera-1885584921.html

В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру

В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру - РИА Новости, 21.07.2023

В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру

Два гражданина Индии попали в больницу в Тамбовской области, у одного из них есть проявления холеры, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:52

2023-07-21T18:52

2023-07-21T21:06

индия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

тамбовская область

тамбов

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849259521_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_4f6b1c7d61d9e019595b938874b93fdf.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Два гражданина Индии попали в больницу в Тамбовской области, у одного из них есть проявления холеры, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора."На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один — с клиническими проявлениями инфекции, второй — без клинических проявлений", — говорится в заявлении.Состояние обоих пациентов оценивается как удовлетворительное.В ведомстве также отметили, что за сутки обследовали 400 человек, контактировавших с ними. Проявлений заболевания не нашли. Тем не менее за людьми установили медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований и антибиотикопрофилактики.Помимо этого, в целях профилактики Роспотребнадзор запретил купание, ловлю рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цна.Ранее в областном правительстве сообщили, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области. В гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал, проходят противоэпидемические мероприятия.

https://radiosputnik.ria.ru/20230619/kholera-1879068583.html

индия

тамбовская область

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тамбовская область, тамбов, здоровье - общество