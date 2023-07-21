https://ria.ru/20230721/kholera-1885584921.html
В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру
В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру - РИА Новости, 21.07.2023
В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру
Два гражданина Индии попали в больницу в Тамбовской области, у одного из них есть проявления холеры, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:52
2023-07-21T18:52
2023-07-21T21:06
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тамбовская область
тамбов
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849259521_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_4f6b1c7d61d9e019595b938874b93fdf.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Два гражданина Индии попали в больницу в Тамбовской области, у одного из них есть проявления холеры, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора."На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один — с клиническими проявлениями инфекции, второй — без клинических проявлений", — говорится в заявлении.Состояние обоих пациентов оценивается как удовлетворительное.В ведомстве также отметили, что за сутки обследовали 400 человек, контактировавших с ними. Проявлений заболевания не нашли. Тем не менее за людьми установили медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований и антибиотикопрофилактики.Помимо этого, в целях профилактики Роспотребнадзор запретил купание, ловлю рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цна.Ранее в областном правительстве сообщили, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области. В гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал, проходят противоэпидемические мероприятия.
https://radiosputnik.ria.ru/20230619/kholera-1879068583.html
индия
тамбовская область
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849259521_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_cf08daaf3a6147bb896c18ba4ce0c171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тамбовская область, тамбов, здоровье - общество
Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Тамбовская область, Тамбов, Здоровье - Общество
В Тамбове двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру
В Тамбовской области двух граждан Индии госпитализировали с подозрением на холеру
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Два гражданина Индии попали в больницу в Тамбовской области, у одного из них есть проявления холеры, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
«
"На стационарном лечении находятся два гражданина Индии, один — с клиническими проявлениями инфекции, второй — без клинических проявлений", — говорится в заявлении.
Состояние обоих пациентов оценивается как удовлетворительное.
В ведомстве также отметили, что за сутки обследовали 400 человек, контактировавших с ними. Проявлений заболевания не нашли. Тем не менее за людьми установили медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований и антибиотикопрофилактики.
Помимо этого, в целях профилактики Роспотребнадзор запретил купание, ловлю рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цна.
Ранее в областном правительстве сообщили, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области. В гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал, проходят противоэпидемические мероприятия.
На Украине сообщили об обнаружении возбудителя холеры в воде на юге страны