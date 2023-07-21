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Российский центр сертификации "Халяль" аккредитовали в арабских странах - РИА Новости, 21.07.2023
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Религия
 
15:58 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/khalyal-1885539122.html
Российский центр сертификации "Халяль" аккредитовали в арабских странах
Российский центр сертификации "Халяль" аккредитовали в арабских странах - РИА Новости, 21.07.2023
Российский центр сертификации "Халяль" аккредитовали в арабских странах
Международный Центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ получил аккредитацию Центра по аккредитации стран... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:58
2023-07-21T15:58
религия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Международный Центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ получил аккредитацию Центра по аккредитации стран Персидского залива GAC (GCC Accreditation Center), это упростит выход российским производителям продукции по законам ислама в страны залива, сообщил РИА Новости глава МЦСиС Айдар Газизов. "По итогам ранее проведенного аудита органом аккредитации стран Залива GAC принято решение об аккредитации нашего центра на соответствии стандартам GSO для производства продуктов питания, переработки скоропортящихся продуктов и других категорий. Аккредитация GAC обеспечивает признание сертификатов российского МЦСиС "Халяль" в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре и Йемене. Получение документов от GAC - это еще один шаг и шанс для продвижения российской продукции в арабо-мусульманский мир", - рассказал Айдар Газизов. По его словам, МЦСиС при ДУМ РФ продолжит деятельность, способствующая расширению торговых отношений РФ и дружеских ей стран. "Персидский залив стратегический регион для России. С учетом сегодняшних реалий нам необходимо использовать все возможности укрепить там торговые связи", - сообщил Газизов. GCC Accreditation Center создан в качестве независимого органа, предоставляющего услуги по аккредитации органов по оценке соответствия и деятельности, а также представление государств-членов на международных форумах, связанных с аккредитацией по всему миру. В июне 2016 года GAC получил международное признание в области аккредитации испытательных лабораторий в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 17025 от Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC). Аккредитационный центр GCC является полноправным членом и подписантом соглашений о взаимном признании Арабского сотрудничества по аккредитации (ARAC) и Азиатско-тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC). Штаб-квартира GCC Accreditation Center расположена в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия).
https://ria.ru/20230719/kalendar-1885021648.html
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справки, россия, оаэ, саудовская аравия
Религия, Справки, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия
Российский центр сертификации "Халяль" аккредитовали в арабских странах

Российский центр сертификации "Халяль" получил аккредитацию в страны Персидского залива

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПервый халяльный супермаркет в Казани
Первый халяльный супермаркет в Казани - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Международный Центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ получил аккредитацию Центра по аккредитации стран Персидского залива GAC (GCC Accreditation Center), это упростит выход российским производителям продукции по законам ислама в страны залива, сообщил РИА Новости глава МЦСиС Айдар Газизов.
"По итогам ранее проведенного аудита органом аккредитации стран Залива GAC принято решение об аккредитации нашего центра на соответствии стандартам GSO для производства продуктов питания, переработки скоропортящихся продуктов и других категорий. Аккредитация GAC обеспечивает признание сертификатов российского МЦСиС "Халяль" в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре и Йемене. Получение документов от GAC - это еще один шаг и шанс для продвижения российской продукции в арабо-мусульманский мир", - рассказал Айдар Газизов.
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По его словам, МЦСиС при ДУМ РФ продолжит деятельность, способствующая расширению торговых отношений РФ и дружеских ей стран.
"Персидский залив стратегический регион для России. С учетом сегодняшних реалий нам необходимо использовать все возможности укрепить там торговые связи", - сообщил Газизов.
GCC Accreditation Center создан в качестве независимого органа, предоставляющего услуги по аккредитации органов по оценке соответствия и деятельности, а также представление государств-членов на международных форумах, связанных с аккредитацией по всему миру. В июне 2016 года GAC получил международное признание в области аккредитации испытательных лабораторий в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 17025 от Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC).
Аккредитационный центр GCC является полноправным членом и подписантом соглашений о взаимном признании Арабского сотрудничества по аккредитации (ARAC) и Азиатско-тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC).
Штаб-квартира GCC Accreditation Center расположена в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия).
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