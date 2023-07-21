https://ria.ru/20230721/katastrofa-1885396749.html
В США назвали Киеву единственный способ избежать катастрофы
В США назвали Киеву единственный способ избежать катастрофы - РИА Новости, 21.07.2023
В США назвали Киеву единственный способ избежать катастрофы
Единственным способом избежать полного уничтожения Украины является немедленное вступление в переговоры с Россией, такое мнение высказал бывший советник главы... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:10
2023-07-21T05:10
2023-07-21T09:48
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Единственным способом избежать полного уничтожения Украины является немедленное вступление в переговоры с Россией, такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале."Имейте в виду, когда дело дойдет до территориальных договоренностей, русские не будут сдавать территорию, за которую они упорно боролись. Так что вам придется быть реалистами в отношении того, что осталось от Украины сейчас. Если вы сделаете это (вступите в переговоры. — Прим. ред.) сегодня, Украина сохранит хоть что-то, но, если мы ничего не предпримем, Украина будет просто уменьшаться в размерах и сжиматься до такой степени, что от нее почти ничего не останется", — заявил эксперт.Макгрегор добавил, что для достижения договоренности с Россией Украине придется согласиться на нейтральный статус, прекращение любой зарубежной помощи и выдворение всего натовского персонала из страны.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20230721/pobeda-1885391561.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Пентагон, США
В США назвали Киеву единственный способ избежать катастрофы
Макгрегор: чем дольше Украина не вступает в переговоры, тем меньше от нее останется