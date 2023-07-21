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Львица, которую искали два дня, оказалась кабаном, сообщили в Берлине - РИА Новости, 21.07.2023
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16:00 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/kaban-1885539661.html
Львица, которую искали два дня, оказалась кабаном, сообщили в Берлине
Львица, которую искали два дня, оказалась кабаном, сообщили в Берлине - РИА Новости, 21.07.2023
Львица, которую искали два дня, оказалась кабаном, сообщили в Берлине
Львица, которую полиция Берлина и Бранденбурга разыскивала в течение двух дней, оказалась кабаном, сообщил бургомистр общины Клайнмахнов Михаэль Грубер. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:00
2023-07-21T16:00
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бранденбург
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Львица, которую полиция Берлина и Бранденбурга разыскивала в течение двух дней, оказалась кабаном, сообщил бургомистр общины Клайнмахнов Михаэль Грубер. "Вывод состоит в том, что два независимых эксперта сказали, что это не львица и не дикое животное, но есть признаки того, что зверь на картинке похож на кабана... Нет никаких серьезных признаков, указывающих, что это какое-то иное животное, а не кабан", - сказал на пресс-конференции Грубер, его слова приводит немецкое издание Focus. Грубер сообщил, что полиция возвращается к штатному режиму работы, но при этом сохраняет бдительность. Оценивая мероприятия последних двух суток, Грубер подчеркнул, что предпринятые действия были верными. "В пять часов утра там что-то было. Я был поражен, насколько светлым был кабан. Он был светло-серым. Я раньше видел несколько кабанов. Это оправдывало наши действия. Представьте, если бы оказалось иначе... Операция была разумной и оправданной", - пишет Focus со ссылкой на слова Грубера. В ночь со среды на четверг полиция Бранденбурга получила сообщение о присутствии "дикого животного" в Клайнмахнове к юго-западу от Берлина. Полиция призвала людей в зоне поиска не выходить из домов и не выпускать домашних животных.
https://ria.ru/20230709/zhivotnye-1883091788.html
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в мире, focus, бранденбург, здоровье - общество, берлин (город)
В мире, Focus, Бранденбург, Здоровье - Общество, Берлин (город)
Львица, которую искали два дня, оказалась кабаном, сообщили в Берлине

Клайнмахнов: львица, которую полиция Берлина искала два дня, оказалась кабаном

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLПоиски дикого животного в Штансдорфе, к юго-западу от Берлина
Поиски дикого животного в Штансдорфе, к юго-западу от Берлина - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Поиски дикого животного в Штансдорфе, к юго-западу от Берлина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Львица, которую полиция Берлина и Бранденбурга разыскивала в течение двух дней, оказалась кабаном, сообщил бургомистр общины Клайнмахнов Михаэль Грубер.
"Вывод состоит в том, что два независимых эксперта сказали, что это не львица и не дикое животное, но есть признаки того, что зверь на картинке похож на кабана... Нет никаких серьезных признаков, указывающих, что это какое-то иное животное, а не кабан", - сказал на пресс-конференции Грубер, его слова приводит немецкое издание Focus.
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Грубер сообщил, что полиция возвращается к штатному режиму работы, но при этом сохраняет бдительность. Оценивая мероприятия последних двух суток, Грубер подчеркнул, что предпринятые действия были верными.
"В пять часов утра там что-то было. Я был поражен, насколько светлым был кабан. Он был светло-серым. Я раньше видел несколько кабанов. Это оправдывало наши действия. Представьте, если бы оказалось иначе... Операция была разумной и оправданной", - пишет Focus со ссылкой на слова Грубера.
В ночь со среды на четверг полиция Бранденбурга получила сообщение о присутствии "дикого животного" в Клайнмахнове к юго-западу от Берлина. Полиция призвала людей в зоне поиска не выходить из домов и не выпускать домашних животных.
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