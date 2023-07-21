https://ria.ru/20230721/kaban-1885539661.html

Львица, которую искали два дня, оказалась кабаном, сообщили в Берлине

Львица, которую искали два дня, оказалась кабаном, сообщили в Берлине - РИА Новости, 21.07.2023

Львица, которую искали два дня, оказалась кабаном, сообщили в Берлине

Львица, которую полиция Берлина и Бранденбурга разыскивала в течение двух дней, оказалась кабаном, сообщил бургомистр общины Клайнмахнов Михаэль Грубер. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:00

2023-07-21T16:00

2023-07-21T16:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Львица, которую полиция Берлина и Бранденбурга разыскивала в течение двух дней, оказалась кабаном, сообщил бургомистр общины Клайнмахнов Михаэль Грубер. "Вывод состоит в том, что два независимых эксперта сказали, что это не львица и не дикое животное, но есть признаки того, что зверь на картинке похож на кабана... Нет никаких серьезных признаков, указывающих, что это какое-то иное животное, а не кабан", - сказал на пресс-конференции Грубер, его слова приводит немецкое издание Focus. Грубер сообщил, что полиция возвращается к штатному режиму работы, но при этом сохраняет бдительность. Оценивая мероприятия последних двух суток, Грубер подчеркнул, что предпринятые действия были верными. "В пять часов утра там что-то было. Я был поражен, насколько светлым был кабан. Он был светло-серым. Я раньше видел несколько кабанов. Это оправдывало наши действия. Представьте, если бы оказалось иначе... Операция была разумной и оправданной", - пишет Focus со ссылкой на слова Грубера. В ночь со среды на четверг полиция Бранденбурга получила сообщение о присутствии "дикого животного" в Клайнмахнове к юго-западу от Берлина. Полиция призвала людей в зоне поиска не выходить из домов и не выпускать домашних животных.

https://ria.ru/20230709/zhivotnye-1883091788.html

https://ria.ru/20230714/leopard-1884266722.html

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в мире, focus, бранденбург, здоровье - общество, берлин (город)