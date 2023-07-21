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Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов начнется 24 июля - РИА Новости, 21.07.2023
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10:16 21.07.2023 (обновлено: 10:27 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/it-1885422053.html
Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов начнется 24 июля
Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов начнется 24 июля - РИА Новости, 21.07.2023
Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов начнется 24 июля
Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва стартует 24 июля и продлится по 8 августа, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:16
2023-07-21T10:27
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва стартует 24 июля и продлится по 8 августа, говорится в сообщении Минцифры РФ."Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через "Госуслуги" подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва", - говорится в сообщении.Отмечается, что работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. Компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа через "Госуслуги". От одной организации может быть несколько списков.Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке."Основные критерии, которым должны отвечать ИТ-специалисты для отсрочки: российское гражданство, мужской пол; возраст - от 18 до 27 лет; работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня; работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года; при этом требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учебы", - добавили в ведомстве.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов начнется 24 июля

Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках осеннего призыва начнется 24 июля

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва стартует 24 июля и продлится по 8 августа, говорится в сообщении Минцифры РФ.
«
"Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через "Госуслуги" подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. Компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа через "Госуслуги". От одной организации может быть несколько списков.
Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.
"Основные критерии, которым должны отвечать ИТ-специалисты для отсрочки: российское гражданство, мужской пол; возраст - от 18 до 27 лет; работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня; работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года; при этом требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учебы", - добавили в ведомстве.
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