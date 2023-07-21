https://ria.ru/20230721/it-1885422053.html

Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов начнется 24 июля

Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов начнется 24 июля - РИА Новости, 21.07.2023

Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов начнется 24 июля

Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва стартует 24 июля и продлится по 8 августа, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:16

2023-07-21T10:16

2023-07-21T10:27

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва стартует 24 июля и продлится по 8 августа, говорится в сообщении Минцифры РФ."Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через "Госуслуги" подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва", - говорится в сообщении.Отмечается, что работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. Компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа через "Госуслуги". От одной организации может быть несколько списков.Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке."Основные критерии, которым должны отвечать ИТ-специалисты для отсрочки: российское гражданство, мужской пол; возраст - от 18 до 27 лет; работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня; работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года; при этом требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учебы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230715/prizyv-1884347879.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность