Первое ядерное испытание в США привело к обильным радиоактивным осадкам
Первое ядерное испытание в США вызвало больше радиоактивных осадков, чем ожидали ученые
© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Уровень радиоактивных осадков, вызванных проведенной в 1945 году первой операцией по испытанию атомной бомбы "Тринити" в США, оказался выше, чем предполагали ученые, это вызывает необходимость переоценить воздействие радиоактивного загрязнения на население, говорится в докладе группы исследователей из Принстонского университета и Колорадского университета в Боулдере.
Первое испытание технологии "Тринити" состоялось в Нью-Мексико 16 июля 1945 года. Как отмечается в докладе, испытания ядерного оружия с 1945 года привели к "безудержным выбросам радиоактивных материалов в окружающую среду".
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"По нашим оценкам, в Нью-Мексико и других штатах, в том числе и на признанных на федеральном уровне землях племен, есть места, где уровень осаждения радионуклидов достиг более высокого уровня, чем в тех округах, речь о которых идет в законе США о выплате компенсаций за полученное радиационное облучение. Данный анализ закладывает основу для более целенаправленной переоценки загрязнения и его воздействия на население", - говорится в докладе.
Согласно опубликованному отчету, радиоактивные вещества распространились на территории 46 штатов США за 10 дней, наиболее серьезно пострадал штат Нью-Мексико, где проводилось испытание. Значительное выпадение радиоактивных осадков также было зафиксировано в штатах Айдахо, Аризона, Вайоминг, Колорадо, Невада и Юта.
Как отмечает газета New York Times, результаты исследования могут быть использованы сторонниками увеличения числа людей, имеющих право на получение компенсации от федеральных властей за возможное воздействие радиации от атмосферных ядерных взрывов.