https://ria.ru/20230721/ispaniya-1885216544.html
В Мадриде из-за жары вернулась мода на веера
В Мадриде из-за жары вернулась мода на веера - РИА Новости, 21.07.2023
В Мадриде из-за жары вернулась мода на веера
С объявлением тревоги из-за наступления жары на территории почти всей Испании жители страны стали все больше обращаться к традиционным средствам борьбы с летним РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T03:50
2023-07-21T03:50
2023-07-21T03:50
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МАДРИД, 21 июл – РИА Новости. С объявлением тревоги из-за наступления жары на территории почти всей Испании жители страны стали все больше обращаться к традиционным средствам борьбы с летним зноем – веерам, сообщает корреспондент РИА Новости. "За конец июня и весь июль продажи вееров увеличились приблизительно на 40 процентов по сравнению с предыдущими месяцами. Многие люди не покидают своих домов без этого простого, но незаменимого предмета", — сказал РИА Новости владелец магазина вееров, расположенного рядом с центральной площадью солнца в Мадриде. При этом он отметил, что туристы, поток которых традиционно велик в летнее время года, также присоединяются к общему тренду. Вместе с тем люди вынуждены чаще использовать кондиционеры, что увеличивает затраты на электричество. В ресторанах и барах кондиционеры, сплит-системы и вентиляторы стали неотъемлемой частью оборудования, обеспечивающего комфортное времяпрепровождение посетителей. Однако эти усилия неминуемо приводят к увеличению потребления электроэнергии. "Для поддержания комфортной температуры воздуха внутри ресторана мы должны устанавливать кондиционеры на 18 градусов по Цельсию, что, конечно же, сказывается на счетах за электричество. Только за июль я заплатила на 500 евро больше, чем за май. Чтобы вы понимали масштаб проблемы, до пандемии в летние месяцы я платила где-то 700-800 евро, а сейчас это сумма превышает 1500 евро", — объяснила владелица ресторана La Tapilla Sixtina в Мадриде. Однако жара по-прежнему остается серьезной угрозой. Власти продолжают призывать граждан соблюдать предосторожность, чтобы избежать тепловых ударов и истощения. Устанавливаются временные укрытия и пункты воды. Кроме того, испанское правительство приступило к запуску специальной образовательной кампании. Объявления, призывающие родителей и опекунов принимать особые меры заботы о детях в условиях экстремальных температур, появились в общественном транспорте и в местах большого скопления людей. В 13 из 17 автономных сообществах Испании объявлена тревога из-за новой волны жары. Тревожит страну и засуха, причинами которой стали как высокие температуры, так и нехватка дождей. Жители ряда регионов, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев с водой.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, испания, мадрид
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Испания, Мадрид
В Мадриде из-за жары вернулась мода на веера
Жара в Мадриде вернула моду на веера, а в ресторанах выросли счета за электричество
МАДРИД, 21 июл – РИА Новости. С объявлением тревоги из-за наступления жары на территории почти всей Испании жители страны стали все больше обращаться к традиционным средствам борьбы с летним зноем – веерам, сообщает корреспондент РИА Новости.
"За конец июня и весь июль продажи вееров увеличились приблизительно на 40 процентов по сравнению с предыдущими месяцами. Многие люди не покидают своих домов без этого простого, но незаменимого предмета", — сказал РИА Новости владелец магазина вееров, расположенного рядом с центральной площадью солнца в Мадриде.
При этом он отметил, что туристы, поток которых традиционно велик в летнее время года, также присоединяются к общему тренду.
Вместе с тем люди вынуждены чаще использовать кондиционеры, что увеличивает затраты на электричество. В ресторанах и барах кондиционеры, сплит-системы и вентиляторы стали неотъемлемой частью оборудования, обеспечивающего комфортное времяпрепровождение посетителей. Однако эти усилия неминуемо приводят к увеличению потребления электроэнергии.
"Для поддержания комфортной температуры воздуха внутри ресторана мы должны устанавливать кондиционеры на 18 градусов по Цельсию, что, конечно же, сказывается на счетах за электричество. Только за июль я заплатила на 500 евро больше, чем за май. Чтобы вы понимали масштаб проблемы, до пандемии в летние месяцы я платила где-то 700-800 евро, а сейчас это сумма превышает 1500 евро", — объяснила владелица ресторана La Tapilla Sixtina в Мадриде.
Однако жара по-прежнему остается серьезной угрозой. Власти продолжают призывать граждан соблюдать предосторожность, чтобы избежать тепловых ударов и истощения. Устанавливаются временные укрытия и пункты воды.
Кроме того, испанское правительство приступило к запуску специальной образовательной кампании. Объявления, призывающие родителей и опекунов принимать особые меры заботы о детях в условиях экстремальных температур, появились в общественном транспорте и в местах большого скопления людей.
В 13 из 17 автономных сообществах Испании объявлена тревога из-за новой волны жары. Тревожит страну и засуха, причинами которой стали как высокие температуры, так и нехватка дождей. Жители ряда регионов, в основном южной части Иберийского полуострова, страдают от перебоев с водой.
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