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Турция обсудила с рядом арабских стран ответ на исламофобию в Европе - РИА Новости, 21.07.2023
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02:02 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/islamofobiya-1885390791.html
Турция обсудила с рядом арабских стран ответ на исламофобию в Европе
Турция обсудила с рядом арабских стран ответ на исламофобию в Европе - РИА Новости, 21.07.2023
Турция обсудила с рядом арабских стран ответ на исламофобию в Европе
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с коллегами из Египта, Ирака и Саудовской Аравии совместные меры в ответ на исламофобию в Европе и акции по осквернению... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T02:02
2023-07-21T02:02
ирак
турция
европа
хакан фидан
фуад хусейн
самех шукри
лига арабских государств
в мире
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СТАМБУЛ, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с коллегами из Египта, Ирака и Саудовской Аравии совместные меры в ответ на исламофобию в Европе и акции по осквернению Корана, сообщили РИА Новости в турецком ведомстве. Министр Фидан провел в четверг телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Аль Саудом и главой МИД Египта Самехом Шукри. "В ходе переговоров были обсуждены действия Организации исламского сотрудничества и совместные меры, которые требуется предпринять в связи с растущей с каждым днем исламофобией в Европе и преступлениями на почве ненависти против ислама, в частности, в рамках гнусного нападения на Священный Коран, совершенного перед посольством Ирака в Стокгольме", - сообщили в ведомстве. Также Фидан затронул тему исламофобии в ходе проведенного в четверг разговора с премьер-министром Правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, оба министра осудили акцию в Стокгольме. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230721/posly-1885387068.html
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ирак, турция, европа, хакан фидан, фуад хусейн, самех шукри, лига арабских государств, в мире
Ирак, Турция, Европа, Хакан Фидан, Фуад Хусейн, Самех Шукри, Лига арабских государств, В мире
Турция обсудила с рядом арабских стран ответ на исламофобию в Европе

МИД Турции обсудил с Египтом, Ираком и Эр-Риядом ответ на исламофобские акции в Европе

© AP Photo / Vahid SalemiДемонстрация у посольства Швеции в Тегеране. 30 июня 2023
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране. 30 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране. 30 июня 2023 . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с коллегами из Египта, Ирака и Саудовской Аравии совместные меры в ответ на исламофобию в Европе и акции по осквернению Корана, сообщили РИА Новости в турецком ведомстве.
Министр Фидан провел в четверг телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Аль Саудом и главой МИД Египта Самехом Шукри.
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"В ходе переговоров были обсуждены действия Организации исламского сотрудничества и совместные меры, которые требуется предпринять в связи с растущей с каждым днем исламофобией в Европе и преступлениями на почве ненависти против ислама, в частности, в рамках гнусного нападения на Священный Коран, совершенного перед посольством Ирака в Стокгольме", - сообщили в ведомстве.
Также Фидан затронул тему исламофобии в ходе проведенного в четверг разговора с премьер-министром Правительства национального единства Ливии Абдельхамидом Дбейбой, оба министра осудили акцию в Стокгольме.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
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ИракТурцияЕвропаХакан ФиданФуад ХусейнСамех ШукриЛига арабских государствВ мире
 
 
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