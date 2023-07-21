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Путин пообещал льготную ипотеку молодым семьям в арктической зоне - РИА Новости, 21.07.2023
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00:21 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/ipoteka-1885385977.html
Путин пообещал льготную ипотеку молодым семьям в арктической зоне
Путин пообещал льготную ипотеку молодым семьям в арктической зоне - РИА Новости, 21.07.2023
Путин пообещал льготную ипотеку молодым семьям в арктической зоне
Дальневосточная льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые живут в арктической зоне России, до 2030 года, заявил президент Владимир... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T00:21
2023-07-21T00:21
россия
владимир путин
общество
ипотека
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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Дальневосточная льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые живут в арктической зоне России, до 2030 года, заявил президент Владимир Путин. "Об арктической ипотеке. Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в арктической зоне... Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории арктической зоны, то есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Он отметил, что дальневосточная льготная ипотека под 2% сыграла свою роль - с ее помощью 73 тысячи российских семей улучшили жилищные условия.
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россия, владимир путин, общество, ипотека
Россия, Владимир Путин, Общество, Ипотека
Путин пообещал льготную ипотеку молодым семьям в арктической зоне

Путин: льготная ипотека до 2030 года будет доступна молодым семьям в арктической зоне

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкМужчина заполняет реквизиты данными из паспорта
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июл - РИА Новости. Дальневосточная льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые живут в арктической зоне России, до 2030 года, заявил президент Владимир Путин.
"Об арктической ипотеке. Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в арктической зоне... Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории арктической зоны, то есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Он отметил, что дальневосточная льготная ипотека под 2% сыграла свою роль - с ее помощью 73 тысячи российских семей улучшили жилищные условия.
 
РоссияВладимир ПутинОбществоИпотека
 
 
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