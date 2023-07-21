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Китайский чат-бот посоветовал инвестировать в офшоры и недвижимость - РИА Новости, 21.07.2023
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06:13 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/investitsii-1885399600.html
Китайский чат-бот посоветовал инвестировать в офшоры и недвижимость
Китайский чат-бот посоветовал инвестировать в офшоры и недвижимость - РИА Новости, 21.07.2023
Китайский чат-бот посоветовал инвестировать в офшоры и недвижимость
Китайский чат-бот ERNIE Bot в интервью РИА Новости рекомендовал россиянам инвестировать в недвижимость и офшоры. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T06:13
2023-07-21T06:13
китай
илон маск
baidu
google
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Китайский чат-бот ERNIE Bot в интервью РИА Новости рекомендовал россиянам инвестировать в недвижимость и офшоры. В марте 2023 года интервью РИА Новости дал американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT. Аналогичные вопросы РИА Новости задали китайскому боту ERNIE Bot от компании Baidu. Запрос на общение был направлен еще в конце марта, но чтобы пообщаться с китайским искусственным интеллектом, РИА Новости пришлось "отстоять" очередь в более чем 1,5 миллиона человек. Вопросы задавались на китайском языке. Отвечая на вопрос, "где россияне могут хранить свои активы, чтобы их не заморозили и не отобрали", чат-бот, прежде всего, предложил открывать банковские счета. "Россияне могут хранить средства на банковских счетах под проценты. Однако банковские счета по-прежнему могут быть заморожены или конфискованы в случае нарушения их владельцем", - написал он. "Зарегистрировав компанию в офшорной юрисдикции, россияне получают некоторую защиту от замораживания и конфискации активов. Офшорные компании обычно характеризуются конфиденциальностью и налоговыми преимуществами", - добавил чат-бот. Он также отметил, что недвижимость - это более безопасное вложение, которое может обеспечить стабильный доход и защиту активов. "Однако недвижимость также может быть заморожена или конфискована при определенных обстоятельствах, таких как проверки национальной безопасности или антикоррупционные расследования", - предостерег бот. ERNIE Bot отметил, что золото часто рассматривается как более безопасная инвестиция из-за его относительно низкой волатильности и простоты хранения. "Однако на стоимость золота также влияют мировая экономика и финансовые рынки", - написал он. "Следует отметить, что независимо от того, где хранятся активы, существуют определенные риски и неопределенности. Поэтому россиянам рекомендуется тщательно оценить риски и выгоды и проконсультироваться с профессиональным финансовым консультантом, прежде чем делать какие-либо вложения", - посоветовал чат-бот. Китайская технологическая компания Baidu 7 февраля объявила о скором запуске нового проекта в области искусственного интеллекта ERNIE Bot после завершения внутреннего процесса тестирования. Запуск ERNIE Bot, который работает аналогично ChatGPT, состоялся 16 марта. Сообщалось, что четырехуровневая архитектура искусственного интеллекта обладает широкими возможностями по глубокому семантическому кросс-языковому пониманию и генерации текстов. По данным компании, бот основан на платформе глубинного обучения и обладает возможностями получать "знания" из данных большого объема. В настоящее время пробный доступ закрыт, для пользования ботом необходимо пройти регистрацию и указать реальное имя и предоставить реальные данные удостоверения личности гражданина КНР. В управления по вопросам киберпространства КНР ранее сообщили, что временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта вступят в силу с 15 августа 2023 года, они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу нацбезопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию. Наиболее известным чат-ботом является ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.
https://ria.ru/20230721/benzin-1885393027.html
https://ria.ru/20230719/chat-bot-1884991620.html
https://ria.ru/20230309/chatgpt-1856655611.html
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китай, илон маск, baidu, google
Китай, Илон Маск, Baidu, Google
Китайский чат-бот посоветовал инвестировать в офшоры и недвижимость

Китайский чат-бот ERNIE Bot посоветовал россиянам инвестировать в офшоры и недвижимость

© iStock.com / iprogressmanЧеловек ведет диалог с чат-ботом
Человек ведет диалог с чат-ботом - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© iStock.com / iprogressman
Человек ведет диалог с чат-ботом. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Китайский чат-бот ERNIE Bot в интервью РИА Новости рекомендовал россиянам инвестировать в недвижимость и офшоры.
В марте 2023 года интервью РИА Новости дал американский чат-бот с элементами искусственного интеллекта ChatGPT. Аналогичные вопросы РИА Новости задали китайскому боту ERNIE Bot от компании Baidu. Запрос на общение был направлен еще в конце марта, но чтобы пообщаться с китайским искусственным интеллектом, РИА Новости пришлось "отстоять" очередь в более чем 1,5 миллиона человек. Вопросы задавались на китайском языке.
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Отвечая на вопрос, "где россияне могут хранить свои активы, чтобы их не заморозили и не отобрали", чат-бот, прежде всего, предложил открывать банковские счета. "Россияне могут хранить средства на банковских счетах под проценты. Однако банковские счета по-прежнему могут быть заморожены или конфискованы в случае нарушения их владельцем", - написал он.
"Зарегистрировав компанию в офшорной юрисдикции, россияне получают некоторую защиту от замораживания и конфискации активов. Офшорные компании обычно характеризуются конфиденциальностью и налоговыми преимуществами", - добавил чат-бот.
Он также отметил, что недвижимость - это более безопасное вложение, которое может обеспечить стабильный доход и защиту активов. "Однако недвижимость также может быть заморожена или конфискована при определенных обстоятельствах, таких как проверки национальной безопасности или антикоррупционные расследования", - предостерег бот.
ERNIE Bot отметил, что золото часто рассматривается как более безопасная инвестиция из-за его относительно низкой волатильности и простоты хранения. "Однако на стоимость золота также влияют мировая экономика и финансовые рынки", - написал он.
"Следует отметить, что независимо от того, где хранятся активы, существуют определенные риски и неопределенности. Поэтому россиянам рекомендуется тщательно оценить риски и выгоды и проконсультироваться с профессиональным финансовым консультантом, прежде чем делать какие-либо вложения", - посоветовал чат-бот.
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Китайская технологическая компания Baidu 7 февраля объявила о скором запуске нового проекта в области искусственного интеллекта ERNIE Bot после завершения внутреннего процесса тестирования. Запуск ERNIE Bot, который работает аналогично ChatGPT, состоялся 16 марта. Сообщалось, что четырехуровневая архитектура искусственного интеллекта обладает широкими возможностями по глубокому семантическому кросс-языковому пониманию и генерации текстов. По данным компании, бот основан на платформе глубинного обучения и обладает возможностями получать "знания" из данных большого объема.
В настоящее время пробный доступ закрыт, для пользования ботом необходимо пройти регистрацию и указать реальное имя и предоставить реальные данные удостоверения личности гражданина КНР.
В управления по вопросам киберпространства КНР ранее сообщили, что временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта вступят в силу с 15 августа 2023 года, они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу нацбезопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию.
Наиболее известным чат-ботом является ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.
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