https://ria.ru/20230721/inoagenty-1885609155.html

Минюст России обновил список иноагентов

Минюст России обновил список иноагентов - РИА Новости, 21.07.2023

Минюст России обновил список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-продюсера "Нашего радио" и ведущего "Дождя" Михаила Козырева* и политика Константина... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T21:13

2023-07-21T21:13

2023-07-21T21:40

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-продюсера "Нашего радио" и ведущего "Дождя" Михаила Козырева* и политика Константина Борового*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать первого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.Н. Боровой, М.Н. Козырев, А.С. Литвинов, П.В. Суляндзига, общественная организация "Омское гражданское объединение", инициативная группа "Центр Т", автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого", а также интернет-журнал и медиаплатформа "7х7 - Горизонтальная Россия", - говорится в сообщении.Как уточняется, Константин Боровой и Александр Литвинов распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Боровой также отождествлял Россию с террористической организацией. Также он выступал против специальной военной операции на Украине, оправдывая террористические действия со стороны Киева.Михаил Козырев выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, пропагандировал ЛГБТ-отношения. Павел Суляндзига выступал с призывами к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России, распространял недостоверную информацию о действиях ВС РФ.Добавляется, что организация "Омское гражданское объединение", инициативная группа "Центр Т" и медиаплатформа "7x7 - Горизонтальная Россия" распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и действиях вооруженных сил. "Центр Т" также пропагандировал ЛГБТ-отношения.Организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого" выступала против СВО, при этом получая поддержку со стороны иностранных источников.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230719/inoagenty-1885047157.html

https://ria.ru/20230719/inoagenty-1885044296.html

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общество, россия, украина, киев