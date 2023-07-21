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Минюст России обновил список иноагентов - РИА Новости, 21.07.2023
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21:13 21.07.2023 (обновлено: 21:40 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/inoagenty-1885609155.html
Минюст России обновил список иноагентов
Минюст России обновил список иноагентов - РИА Новости, 21.07.2023
Минюст России обновил список иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-продюсера "Нашего радио" и ведущего "Дождя" Михаила Козырева* и политика Константина... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:13
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общество
россия
украина
киев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-продюсера "Нашего радио" и ведущего "Дождя" Михаила Козырева* и политика Константина Борового*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать первого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.Н. Боровой, М.Н. Козырев, А.С. Литвинов, П.В. Суляндзига, общественная организация "Омское гражданское объединение", инициативная группа "Центр Т", автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого", а также интернет-журнал и медиаплатформа "7х7 - Горизонтальная Россия", - говорится в сообщении.Как уточняется, Константин Боровой и Александр Литвинов распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Боровой также отождествлял Россию с террористической организацией. Также он выступал против специальной военной операции на Украине, оправдывая террористические действия со стороны Киева.Михаил Козырев выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, пропагандировал ЛГБТ-отношения. Павел Суляндзига выступал с призывами к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России, распространял недостоверную информацию о действиях ВС РФ.Добавляется, что организация "Омское гражданское объединение", инициативная группа "Центр Т" и медиаплатформа "7x7 - Горизонтальная Россия" распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и действиях вооруженных сил. "Центр Т" также пропагандировал ЛГБТ-отношения.Организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого" выступала против СВО, при этом получая поддержку со стороны иностранных источников.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230719/inoagenty-1885047157.html
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общество, россия, украина, киев
Общество, Россия, Украина, Киев
Минюст России обновил список иноагентов

Политик Боровой и продюсер Козырев пополнили реестр иноагентов

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-продюсера "Нашего радио" и ведущего "Дождя" Михаила Козырева* и политика Константина Борового*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать первого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.Н. Боровой, М.Н. Козырев, А.С. Литвинов, П.В. Суляндзига, общественная организация "Омское гражданское объединение", инициативная группа "Центр Т", автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого", а также интернет-журнал и медиаплатформа "7х7 - Горизонтальная Россия", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, Константин Боровой и Александр Литвинов распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Боровой также отождествлял Россию с террористической организацией. Также он выступал против специальной военной операции на Украине, оправдывая террористические действия со стороны Киева.
Михаил Козырев выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, пропагандировал ЛГБТ-отношения. Павел Суляндзига выступал с призывами к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России, распространял недостоверную информацию о действиях ВС РФ.
Добавляется, что организация "Омское гражданское объединение", инициативная группа "Центр Т" и медиаплатформа "7x7 - Горизонтальная Россия" распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и действиях вооруженных сил. "Центр Т" также пропагандировал ЛГБТ-отношения.
Организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого" выступала против СВО, при этом получая поддержку со стороны иностранных источников.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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