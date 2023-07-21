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Годовая инфляция в России на 17 июля составила 3,6 процента - РИА Новости, 21.07.2023
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13:52 21.07.2023 (обновлено: 14:35 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/inflyatsiya-1885496064.html
Годовая инфляция в России на 17 июля составила 3,6 процента
Годовая инфляция в России на 17 июля составила 3,6 процента - РИА Новости, 21.07.2023
Годовая инфляция в России на 17 июля составила 3,6 процента
Годовая инфляция в России на 17 июля составила 3,6%, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:52
2023-07-21T14:35
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в России на 17 июля составила 3,6%, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров. "По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне", - сказано в сообщении.Ранее, в середине недели, Минэкономразвития сообщал, что инфляция в стране в годовом выражении на 17 июля ускорилась до 3,86% с 3,59% неделей ранее.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Годовая инфляция в России на 17 июля составила 3,6 процента

Центробанк сообщил, что годовая инфляция в России на 17 июля составила 3,6 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в России на 17 июля составила 3,6%, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.
"По оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне", - сказано в сообщении.
Ранее, в середине недели, Минэкономразвития сообщал, что инфляция в стране в годовом выражении на 17 июля ускорилась до 3,86% с 3,59% неделей ранее.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.
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