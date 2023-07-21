https://ria.ru/20230721/grazhdanstvo-1885574612.html

В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства

В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства - РИА Новости, 21.07.2023

В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства

В Госдуму внесли законопроект, распространяющий механизм прекращения гражданства на россиян, которые приобрели его по рождению, следует из электронной базы ГД. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:01

2023-07-21T18:01

2023-07-21T18:53

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, распространяющий механизм прекращения гражданства на россиян, которые приобрели его по рождению, следует из электронной базы ГД."Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму", — отмечается в пояснительной записке. Согласно проекту, гражданство, полученное по рождению или на основании признания гражданином Российской Федерации, могут прекратить при совершении или попытке совершения преступления либо действий, создающих угрозу национальной безопасности России. В апреле Госдума приняла закон о гражданстве, внесенный президентом Владимиром Путиным. Документ предусматривает лишение приобретенного российского гражданства за дискредитацию армии и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности. Лишиться приобретенного гражданства России можно также за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Кроме того, устанавливается, что возможно принятие в гражданство иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в армии на срок не менее одного года. Помимо этого, сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширяются полномочия главы государства по определению категории лиц, имеющих право на его упрощенное получение.

https://ria.ru/20230714/grazhdanstvo-1884158648.html

https://ria.ru/20230720/rossiya-1885258628.html

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