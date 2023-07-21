https://ria.ru/20230721/grazhdanstvo-1885574612.html
В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства
В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства - РИА Новости, 21.07.2023
В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства
В Госдуму внесли законопроект, распространяющий механизм прекращения гражданства на россиян, которые приобрели его по рождению, следует из электронной базы ГД. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:01
2023-07-21T18:01
2023-07-21T18:53
госдума рф
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, распространяющий механизм прекращения гражданства на россиян, которые приобрели его по рождению, следует из электронной базы ГД."Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму", — отмечается в пояснительной записке. Согласно проекту, гражданство, полученное по рождению или на основании признания гражданином Российской Федерации, могут прекратить при совершении или попытке совершения преступления либо действий, создающих угрозу национальной безопасности России. В апреле Госдума приняла закон о гражданстве, внесенный президентом Владимиром Путиным. Документ предусматривает лишение приобретенного российского гражданства за дискредитацию армии и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности. Лишиться приобретенного гражданства России можно также за публичные призывы к действиям против территориальной целостности страны и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Кроме того, устанавливается, что возможно принятие в гражданство иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в армии на срок не менее одного года. Помимо этого, сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширяются полномочия главы государства по определению категории лиц, имеющих право на его упрощенное получение.
https://ria.ru/20230714/grazhdanstvo-1884158648.html
https://ria.ru/20230720/rossiya-1885258628.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
В Госдуму внесли проект об изменениях в механизме прекращения гражданства
В ГД внесли проект о возможности прекращения гражданства для получивших его по рождению