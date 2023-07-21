https://ria.ru/20230721/genkonsulstvo-1885397478.html

При взрыве в Одессе пострадало китайское генконсульство

При взрыве в Одессе пострадало китайское генконсульство - РИА Новости, 21.07.2023

При взрыве в Одессе пострадало китайское генконсульство

В генеральном консульстве КНР в Одессе в четверг ударной волной от взрыва снесло часть стен и выбило окна, заявил китайский МИД. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T05:20

2023-07-21T05:20

2023-07-21T11:49

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ПЕКИН, 21 июл — РИА Новости. В генеральном консульстве КНР в Одессе в четверг ударной волной от взрыва снесло часть стен и выбило окна, заявил китайский МИД. Ведомство на своем сайте опубликовало заявление, посвященное повреждению генконсульства в Одессе, в форме ответа на вопрос. Вопрос был сформулирован следующим образом: "Сообщается, что в результате удара ракетами и беспилотниками российской армии по Одессе (Украина) 20-го числа пострадало генеральное консульство Китая в Одессе, в результате чего были повреждены наружные стены консульства и некоторые окна. Может ли китайская сторона это подтвердить? Делал ли Китай представление России по этому поводу?" Отвечая на этот вопрос, МИД КНР заявил, что "возле генконсульства КНР в Одессе произошел взрыв, ударной волной была снесена часть стен и выбиты окна генконсульства". Отмечается, что жертв нет. В МИД подчеркнули, что китайская сторона уделяет пристальное внимание развитию событий, продолжает поддерживать взаимодействие с соответствующими сторонами и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала на Украине.

https://ria.ru/20230721/vzryvy-1885396017.html

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880931533.html

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