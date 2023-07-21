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Первые дома подключили к газу в нижегородском селе Каменки - РИА Новости, 21.07.2023
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Нижегородская область
 
10:52 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/gaz-1885436729.html
Первые дома подключили к газу в нижегородском селе Каменки
Первые дома подключили к газу в нижегородском селе Каменки - РИА Новости, 21.07.2023
Первые дома подключили к газу в нижегородском селе Каменки
Первые дома микрорайона села Каменки Богородского района подключены к сетевому газу в рамках догазификации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:52
2023-07-21T10:52
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
газпром межрегионгаз
каменка
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл — РИА Новости. Первые дома микрорайона села Каменки Богородского района подключены к сетевому газу в рамках догазификации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. "Для газификации домовладений на трех улицах микрорайона - Шишкина, Репина и Саврасова - построено свыше 2 километров распределительных газопроводов, установлен газораспределительный пункт. Всего в микрорайоне семь улиц, потенциал догазификации – 277 существующих и будущих домовладений", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион одним из первых реализовал практику субсидирования строительства газовых сетей до цоколя домовладения. "Кроме этого, действуют меры социальной поддержки. Ими могут воспользоваться 20 категорий граждан. Размер компенсации расходов по приобретению газового оборудования и строительству газопровода внутри домовладения составляет до 160 тысяч рублей. Меры поддержки разработаны в целях выполнения задач по догазификации, которые поставил президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Отмечается, что с жителями села Каменки уже заключено свыше 150 договоров на догазификацию, более 80 из них исполнены – сети построены до границ земельных участков заявителей. "В рамках социальной газификации в Нижегородской области за два года проложено 356 километров газовых сетей. Заключено в общей сложности 21,6 тысячи договоров, почти 70% (14 тысяч) исполнены, а в 7,5 тысячи домов уже пользуются экономичным и чистым топливом. Важно, что власти региона приняли на себя повышенные обязательства: компенсируют заявителям стоимость строительства газопровода до фасада дома, и это является дополнительным стимулом для жителей. Уверен, что с такой поддержкой все задачи по догазификации в регионе будут выполнены", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.
https://ria.ru/20230720/trud-1885322963.html
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нижегородская область, глеб никитин, газпром межрегионгаз, каменка
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Газпром межрегионгаз, Каменка

Первые дома подключили к газу в нижегородском селе Каменки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл — РИА Новости. Первые дома микрорайона села Каменки Богородского района подключены к сетевому газу в рамках догазификации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
"Для газификации домовладений на трех улицах микрорайона - Шишкина, Репина и Саврасова - построено свыше 2 километров распределительных газопроводов, установлен газораспределительный пункт. Всего в микрорайоне семь улиц, потенциал догазификации – 277 существующих и будущих домовладений", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион одним из первых реализовал практику субсидирования строительства газовых сетей до цоколя домовладения.
"Кроме этого, действуют меры социальной поддержки. Ими могут воспользоваться 20 категорий граждан. Размер компенсации расходов по приобретению газового оборудования и строительству газопровода внутри домовладения составляет до 160 тысяч рублей. Меры поддержки разработаны в целях выполнения задач по догазификации, которые поставил президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Отмечается, что с жителями села Каменки уже заключено свыше 150 договоров на догазификацию, более 80 из них исполнены – сети построены до границ земельных участков заявителей.
"В рамках социальной газификации в Нижегородской области за два года проложено 356 километров газовых сетей. Заключено в общей сложности 21,6 тысячи договоров, почти 70% (14 тысяч) исполнены, а в 7,5 тысячи домов уже пользуются экономичным и чистым топливом. Важно, что власти региона приняли на себя повышенные обязательства: компенсируют заявителям стоимость строительства газопровода до фасада дома, и это является дополнительным стимулом для жителей. Уверен, что с такой поддержкой все задачи по догазификации в регионе будут выполнены", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.
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