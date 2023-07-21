https://ria.ru/20230721/framatome-siemens-1885403903.html
"Росатом": Framatome-Siemens продолжает участие в проекте АЭС "Пакш-2"
"Росатом": Framatome-Siemens продолжает участие в проекте АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 21.07.2023
"Росатом": Framatome-Siemens продолжает участие в проекте АЭС "Пакш-2"
Участие французско-немецкого консорциума Framatome-Siemens в строительстве новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии остается в силе, заявили РИА Новости в российской... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T07:51
2023-07-21T07:51
2023-07-21T13:43
петер сийярто
анналена бербок
роберт хабек
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
венгрия
германия
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Участие французско-немецкого консорциума Framatome-Siemens в строительстве новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии остается в силе, заявили РИА Новости в российской госкорпорации "Росатом".В госкорпорации напомнили, что российско-венгерское межправительственное соглашение и контракт на строительство новых блоков АЭС "Пакш" "четко фиксируют, что генеральным подрядчиком проекта является российский "Росатом"."Что касается участия консорциума Framatome-Siemens в проекте АЭС "Пакш-2", то заключенный контракт по поставкам автоматической системы управления технологическими процессами остается в силе", - сообщили в "Росатоме".Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало.По словам Сийярто, Будапешт считает поведение Германии неприемлемым и незаконным и расценивает как нарушение венгерского суверенитета. Он также отмечал, что венгерская сторона ведет переговоры с французской, чтобы доля Framatome в проекте была расширена за счет немецкой компании.Глава венгерского МИД ранее также опроверг сообщения западных СМИ о том, что венгерская сторона якобы хочет отказаться от сотрудничества с "Росатомом" в строительстве АЭС "Пакш-2". По его словам, переговоры о расширении доли Framatome в строительстве новых блоков связаны с тем, что немецкое правительство блокирует выдачу разрешения компании Siemens на поставку системы управления технологическими процессами, которую, согласно контракту, должен был поставлять немецко-французский концерн.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20230721/paksh-2-1885402978.html
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петер сийярто, анналена бербок, роберт хабек, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш", аэс "пакш-2", венгрия, германия, будапешт
Петер Сийярто, Анналена Бербок, Роберт Хабек, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", Венгрия, Германия, Будапешт
"Росатом": Framatome-Siemens продолжает участие в проекте АЭС "Пакш-2"
"Росатом": участие Framatome-Siemens в проекте АЭС "Пакш-2" в Венгрии осталось в силе
БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Участие французско-немецкого консорциума Framatome-Siemens в строительстве новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии остается в силе, заявили РИА Новости в российской госкорпорации "Росатом".
В госкорпорации напомнили, что российско-венгерское межправительственное соглашение и контракт на строительство новых блоков АЭС "Пакш" "четко фиксируют, что генеральным подрядчиком проекта является российский "Росатом".
"Что касается участия консорциума Framatome-Siemens в проекте АЭС "Пакш-2
", то заключенный контракт по поставкам автоматической системы управления технологическими процессами остается в силе", - сообщили в "Росатоме".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто
ранее заявлял, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок
и министр экономики Германии Роберт Хабек
из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens
разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало.
Западные компании продолжают участие в строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии
По словам Сийярто, Будапешт
считает поведение Германии неприемлемым и незаконным и расценивает как нарушение венгерского суверенитета. Он также отмечал, что венгерская сторона ведет переговоры с французской, чтобы доля Framatome в проекте была расширена за счет немецкой компании.
Глава венгерского МИД ранее также опроверг сообщения западных СМИ о том, что венгерская сторона якобы хочет отказаться от сотрудничества с "Росатомом" в строительстве АЭС "Пакш-2". По его словам, переговоры о расширении доли Framatome в строительстве новых блоков связаны с тем, что немецкое правительство блокирует выдачу разрешения компании Siemens на поставку системы управления технологическими процессами, которую, согласно контракту, должен был поставлять немецко-французский концерн.
В конце 2014 года Россия
и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ
". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки об АЭС "Пакш-2"