https://ria.ru/20230721/forum-1885576023.html
В Туле представили инвестиционный и экономический потенциал региона
В Туле представили инвестиционный и экономический потенциал региона - РИА Новости, 21.07.2023
В Туле представили инвестиционный и экономический потенциал региона
Форум инвестиционного и экономического потенциала Тульской области, которая готова предложить инвесторам 400 свободных земельных и более 80 производственных... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:15
2023-07-21T18:15
2023-07-21T18:15
тульская область
тульская область
алексей дюмин
тула
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ТУЛА, 21 июл — РИА Новости. Форум инвестиционного и экономического потенциала Тульской области, которая готова предложить инвесторам 400 свободных земельных и более 80 производственных помещений, прошел в пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Он пояснил, что участниками мероприятия стали члены регионального правительства, представители Корпорации развития и поддержки Тульской области, Газпромбанка, потенциальные инвесторы и предприниматели. В рамках форума презентовали инвестиционный и экономический потенциал Тульской области, а также ряд модельных бизнес-проектов в сфере промышленности, АПК, туризма, логистики и сферы услуг. Для гостей форума работала выставка с продукцией предприятий пищевой промышленности региона под брендом "Сделано в Тульской области". "Тульская область предлагает инвесторам все условия для успешной реализации бизнес-проектов. При поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе созданы инвестиционные площадки для развития крупного бизнеса, обеспечивается полное сопровождение проектов по принципу "одного окна" в системе Fast Track. Стабильно высокие позиции Тульской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России говорят о том, что на тульской земле созданы комфортные условия для работы", – привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина. В свою очередь, генеральный директор Корпорации развития и поддержки Тульской области Павел Татаренко сообщил, что сейчас в регионе в стадии реализации и сопровождении находятся 100 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 400 миллиарда рублей. "Внешнеэкономические условия сегодня способствуют локализации новых производств и развитию действующих предприятий. Мы готовы предложить инвесторам более 400 свободных земельных участков площадью от 5 до 10 тысяч гектаров, более 80 производственных помещений с различными параметрами. Также для размещения производственных мощностей доступны площадки в индустриальном парке и особой экономической зоне "Узловая", на территориях опережающего развития "Алексин" и "Ефремов", – цитирует пресс-служба Татаренко. По условиям инвестиционных соглашений регион предоставляет резиденту возможность подключения к электро-, водо-, газоснабжению, водоотведению, сотовой связи и автотранспортной инфраструктуре на границе земельного участка, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230626/forum-1880559599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин, тула
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Тула
ТУЛА, 21 июл — РИА Новости. Форум инвестиционного и экономического потенциала Тульской области, которая готова предложить инвесторам 400 свободных земельных и более 80 производственных помещений, прошел в пятницу, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Он пояснил, что участниками мероприятия стали члены регионального правительства, представители Корпорации развития и поддержки Тульской области, Газпромбанка
, потенциальные инвесторы и предприниматели. В рамках форума презентовали инвестиционный и экономический потенциал Тульской области, а также ряд модельных бизнес-проектов в сфере промышленности, АПК, туризма, логистики и сферы услуг. Для гостей форума работала выставка с продукцией предприятий пищевой промышленности региона под брендом "Сделано в Тульской области".
"Тульская область предлагает инвесторам все условия для успешной реализации бизнес-проектов. При поддержке губернатора Алексея Дюмина
в регионе созданы инвестиционные площадки для развития крупного бизнеса, обеспечивается полное сопровождение проектов по принципу "одного окна" в системе Fast Track. Стабильно высокие позиции Тульской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России
говорят о том, что на тульской земле созданы комфортные условия для работы", – привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина.
В свою очередь, генеральный директор Корпорации развития и поддержки Тульской области Павел Татаренко сообщил, что сейчас в регионе в стадии реализации и сопровождении находятся 100 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 400 миллиарда рублей.
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"Внешнеэкономические условия сегодня способствуют локализации новых производств и развитию действующих предприятий. Мы готовы предложить инвесторам более 400 свободных земельных участков площадью от 5 до 10 тысяч гектаров, более 80 производственных помещений с различными параметрами. Также для размещения производственных мощностей доступны площадки в индустриальном парке и особой экономической зоне "Узловая", на территориях опережающего развития "Алексин" и "Ефремов", – цитирует пресс-служба Татаренко.
По условиям инвестиционных соглашений регион предоставляет резиденту возможность подключения к электро-, водо-, газоснабжению, водоотведению, сотовой связи и автотранспортной инфраструктуре на границе земельного участка, добавили в пресс-службе.