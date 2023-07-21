Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что устали слышать опасения об эскалации трений с Россией - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/eskalatsiya-1885611450.html
В США заявили, что устали слышать опасения об эскалации трений с Россией
В США заявили, что устали слышать опасения об эскалации трений с Россией - РИА Новости, 21.07.2023
В США заявили, что устали слышать опасения об эскалации трений с Россией
Американский сенатор Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) заявил в пятницу, что "устал" слышать опасения по поводу возможной эскалации трений с Россией,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:37
2023-07-21T21:37
в мире
россия
джим риш
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873561852_0:289:2777:1851_1920x0_80_0_0_f40141e83c8b9ae9b933df1a1246d3cf.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Американский сенатор Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) заявил в пятницу, что "устал" слышать опасения по поводу возможной эскалации трений с Россией, предложив вместо этого поставить Украине все возможные разновидности вооружений. "Я устал слышать об эскалации. Перестаньте говорить об эскалации. Если вы не пойдете на эскалацию, то вы проиграете", - сказал он в ходе дискуссии по безопасности, организованной Аспенским институтом. Риш, ключевой среди представителей Республиканской партии США в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что поддерживает передачу Киеву любых видов вооружений, кроме ядерного. Это, по его словам, включает в том числе кассетные боеприпасы и ракеты большой дальности. Как полагает конгрессмен, именно российское руководство, а не Вашингтон, должно испытывать опасения по поводу возможной эскалации напряженности в двухсторонних отношениях с США. Риш также призвал добиваться уголовного преследования чиновников РФ, причастных к специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230721/ssha-1885493218.html
https://ria.ru/20230721/voyna-1885598602.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873561852_427:179:2656:1851_1920x0_80_0_0_6dc6edfb46bade6f53a71bef9a1b4871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, джим риш, украина, сша
В мире, Россия, Джим Риш, Украина, США
В США заявили, что устали слышать опасения об эскалации трений с Россией

Сенатор США заявил, что устал слышать опасения об эскалации трений с Россией из-за Украины

© iStock.com / Moussa81Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© iStock.com / Moussa81
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Американский сенатор Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) заявил в пятницу, что "устал" слышать опасения по поводу возможной эскалации трений с Россией, предложив вместо этого поставить Украине все возможные разновидности вооружений.
«
"Я устал слышать об эскалации. Перестаньте говорить об эскалации. Если вы не пойдете на эскалацию, то вы проиграете", - сказал он в ходе дискуссии по безопасности, организованной Аспенским институтом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
США стремятся ослабить Европу и затянуть конфликт на Украине, заявил Путин
Вчера, 13:44
Риш, ключевой среди представителей Республиканской партии США в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что поддерживает передачу Киеву любых видов вооружений, кроме ядерного. Это, по его словам, включает в том числе кассетные боеприпасы и ракеты большой дальности.
Как полагает конгрессмен, именно российское руководство, а не Вашингтон, должно испытывать опасения по поводу возможной эскалации напряженности в двухсторонних отношениях с США. Риш также призвал добиваться уголовного преследования чиновников РФ, причастных к специальной военной операции на Украине.
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Антонов заявил, что США и НАТО толкают мир к войне
Вчера, 20:09
 
В миреРоссияДжим РишУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала