https://ria.ru/20230721/eskalatsiya-1885611450.html

В США заявили, что устали слышать опасения об эскалации трений с Россией

В США заявили, что устали слышать опасения об эскалации трений с Россией - РИА Новости, 21.07.2023

В США заявили, что устали слышать опасения об эскалации трений с Россией

Американский сенатор Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) заявил в пятницу, что "устал" слышать опасения по поводу возможной эскалации трений с Россией,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T21:37

2023-07-21T21:37

2023-07-21T21:37

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Американский сенатор Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) заявил в пятницу, что "устал" слышать опасения по поводу возможной эскалации трений с Россией, предложив вместо этого поставить Украине все возможные разновидности вооружений. "Я устал слышать об эскалации. Перестаньте говорить об эскалации. Если вы не пойдете на эскалацию, то вы проиграете", - сказал он в ходе дискуссии по безопасности, организованной Аспенским институтом. Риш, ключевой среди представителей Республиканской партии США в сенатском комитете по международным отношениям, заявил, что поддерживает передачу Киеву любых видов вооружений, кроме ядерного. Это, по его словам, включает в том числе кассетные боеприпасы и ракеты большой дальности. Как полагает конгрессмен, именно российское руководство, а не Вашингтон, должно испытывать опасения по поводу возможной эскалации напряженности в двухсторонних отношениях с США. Риш также призвал добиваться уголовного преследования чиновников РФ, причастных к специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230721/ssha-1885493218.html

https://ria.ru/20230721/voyna-1885598602.html

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