https://ria.ru/20230721/eksport-1885527684.html

Российский экспорт оказался под двойным давлением, заявила Набиуллина

Российский экспорт оказался под двойным давлением, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.07.2023

Российский экспорт оказался под двойным давлением, заявила Набиуллина

Рост мировой экономики замедляется, что ведет к удешевлению российского экспорта, он теперь под двойным давлением: санкции и конъюнктура, заявила в ходе... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:22

2023-07-21T15:22

2023-07-21T15:41

экономика

россия

эльвира набиуллина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_0:171:1863:1219_1920x0_80_0_0_f7e0fcb1023f503de97e2611b6a9c33f.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рост мировой экономики замедляется, что ведет к удешевлению российского экспорта, он теперь под двойным давлением: санкции и конъюнктура, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Перейду к внешним условиям - темпы роста мировой экономики замедляются, это отражается в ценах на товары российского экспорта: газ, уголь, удобрения дешевеют на глобальном рынке. Российский экспорт таким образом находится под двойным давлением: и санкций, и экономического цикла", - сказала Набиуллина.Вместе с ростом импорта, пояснила глава ЦБ, это обусловило динамику курса рубля в этом году.

https://ria.ru/20230721/rubl-1885526569.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина