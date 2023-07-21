https://ria.ru/20230721/eksport-1885527684.html
Российский экспорт оказался под двойным давлением, заявила Набиуллина
Российский экспорт оказался под двойным давлением, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.07.2023
Российский экспорт оказался под двойным давлением, заявила Набиуллина
Рост мировой экономики замедляется, что ведет к удешевлению российского экспорта, он теперь под двойным давлением: санкции и конъюнктура, заявила в ходе... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:22
2023-07-21T15:22
2023-07-21T15:41
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рост мировой экономики замедляется, что ведет к удешевлению российского экспорта, он теперь под двойным давлением: санкции и конъюнктура, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Перейду к внешним условиям - темпы роста мировой экономики замедляются, это отражается в ценах на товары российского экспорта: газ, уголь, удобрения дешевеют на глобальном рынке. Российский экспорт таким образом находится под двойным давлением: и санкций, и экономического цикла", - сказала Набиуллина.Вместе с ростом импорта, пояснила глава ЦБ, это обусловило динамику курса рубля в этом году.
https://ria.ru/20230721/rubl-1885526569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Российский экспорт оказался под двойным давлением, заявила Набиуллина
Набиуллина: рост мировой экономики замедляется, что удешевляет российский экспорт