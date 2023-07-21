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Экономика России в целом достигла докризисного уровня, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.07.2023
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15:13 21.07.2023 (обновлено: 15:38 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/ekonomika-1885523791.html
Экономика России в целом достигла докризисного уровня, заявила Набиуллина
Экономика России в целом достигла докризисного уровня, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.07.2023
Экономика России в целом достигла докризисного уровня, заявила Набиуллина
Экономика РФ в целом достигла докризисного уровня за исключением нефтегазового сектора, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:13
2023-07-21T15:38
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экономика РФ в целом достигла докризисного уровня за исключением нефтегазового сектора, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.&quot;В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции&quot;, - сказала Набиуллина.Вместе с тем, по ее словам, структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Экономика России в целом достигла докризисного уровня, заявила Набиуллина

Набиуллина: экономика России, кроме нефтегазового сектора, достигла докризисного уровня

© Фото : Банк РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Банк России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экономика РФ в целом достигла докризисного уровня за исключением нефтегазового сектора, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«

"В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции", - сказала Набиуллина.

Вместе с тем, по ее словам, структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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