https://ria.ru/20230721/ekonomika-1885523791.html

Экономика России в целом достигла докризисного уровня, заявила Набиуллина

Экономика России в целом достигла докризисного уровня, заявила Набиуллина - РИА Новости, 21.07.2023

Экономика России в целом достигла докризисного уровня, заявила Набиуллина

Экономика РФ в целом достигла докризисного уровня за исключением нефтегазового сектора, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:13

2023-07-21T15:13

2023-07-21T15:38

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экономика РФ в целом достигла докризисного уровня за исключением нефтегазового сектора, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина."В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции", - сказала Набиуллина.Вместе с тем, по ее словам, структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам.

https://ria.ru/20230721/rubl-1885522178.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина