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Лукашенко призвал чиновников рассчитывать в экономике на свои силы - РИА Новости, 21.07.2023
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12:38 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/ekonomika-1885468549.html
Лукашенко призвал чиновников рассчитывать в экономике на свои силы
Лукашенко призвал чиновников рассчитывать в экономике на свои силы - РИА Новости, 21.07.2023
Лукашенко призвал чиновников рассчитывать в экономике на свои силы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании призвал чиновников рассчитывать на собственные силы в вопросе... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:38
2023-07-21T12:38
экономика
белоруссия
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании призвал чиновников рассчитывать на собственные силы в вопросе обеспечения экономической стабильности, приведя негативный пример отношения западных стран к допуску украинского продовольствия на свою территорию. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, на совещании Лукашенко заявил, что в страду "уровень организации работы и трудовой дисциплины должен быть образцовым". "Вы видите, что происходит вокруг. Часто вас прошу и вам напоминаю: главное для того, чтобы был мир и покой, - это экономика", - подчеркнул белорусский президент. "Никто никому не поможет. Вы посмотрите, что высветилось по зерновой сделке. Все такие рачительные, все так помогают Украине... И все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно из Украины. Поляки и другие так радели за Украину, что сегодня отказались вообще напрочь продукцию из Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок", - заявил глава белорусского государства. Поэтому, продолжил Лукашенко, в уборочную кампанию в стране аграрии и ответственные чиновники "должны организоваться, мобилизоваться, спланировать работу, чтобы (белорусский – ред.) народ был накормлен, одет и обут".
https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html
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экономика, белоруссия, александр лукашенко, украина
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина
Лукашенко призвал чиновников рассчитывать в экономике на свои силы

Лукашенко призвал рассчитывать на себя в экономике, приведя Украину как негативный пример

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании призвал чиновников рассчитывать на собственные силы в вопросе обеспечения экономической стабильности, приведя негативный пример отношения западных стран к допуску украинского продовольствия на свою территорию.
Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, на совещании Лукашенко заявил, что в страду "уровень организации работы и трудовой дисциплины должен быть образцовым". "Вы видите, что происходит вокруг. Часто вас прошу и вам напоминаю: главное для того, чтобы был мир и покой, - это экономика", - подчеркнул белорусский президент.
"Никто никому не поможет. Вы посмотрите, что высветилось по зерновой сделке. Все такие рачительные, все так помогают Украине... И все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно из Украины. Поляки и другие так радели за Украину, что сегодня отказались вообще напрочь продукцию из Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок", - заявил глава белорусского государства.
Поэтому, продолжил Лукашенко, в уборочную кампанию в стране аграрии и ответственные чиновники "должны организоваться, мобилизоваться, спланировать работу, чтобы (белорусский – ред.) народ был накормлен, одет и обут".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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ЭкономикаБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраина
 
 
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