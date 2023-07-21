Активистки приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида
Испанские экоактивистки приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида
© Фото : @futurovegetalЭкоактивистки из организации Futuro Vegetal, которые приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида
© Фото : @futurovegetal
Экоактивистки из организации Futuro Vegetal, которые приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида
МАДРИД, 21 июл - РИА Новости. Две испанские экологические активистки из организации Futuro Vegetal приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида, нарушив его работу, сообщила в пятницу организация.
"Наши коллеги только что обошли охрану в аэропорту Мадрид-Барахас и получили доступ к взлетно-посадочной полосе, где приклеились руками к асфальту, чтобы помешать воздушному движению", — говорится в заявлении организации в Twitter.
Девушки несли с собой плакат с надписью "Объединенный народ действует без партии", призывая жителей страны независимо от исхода предстоящих выборов, намеченных на 23 июля, сплотиться, чтобы противостоять последствиям климатического кризиса.
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"Мы не можем скрыть свою обеспокоенность выборами, на которых ни одна из политических партий не предлагает мер, соизмеримых с угрозой, исходящей от климатического кризиса", — объясняет организация.
В последнее время в Испании участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, в прошлую пятницу несколько экологических активистов из организации Futuro Vegetal приклеили себя к частному самолету на острове Ибица. заблокировав тем самым работу аэропорта. В январе два члена той же организации приклеили себя к микрофонам на трибуне в зале заседаний Конгресса депутатов. Таким образом организаторы акции решили выступить против субсидирования животноводства. В декабре прошлого года несколько человек приклеили себя к трассе М-30 в Мадриде более чем на час, тем самым высказав свое недовольство мясными корпорациями. А в ноябре два экоактивиста из той же организации приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо.