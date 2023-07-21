https://ria.ru/20230721/ekoaktivistki-1885501722.html

Активистки приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида

Активистки приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида - РИА Новости, 21.07.2023

Активистки приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида

Две испанские экологические активистки из организации Futuro Vegetal приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида, нарушив его работу,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:07

2023-07-21T14:07

2023-07-21T14:25

в мире

мадрид

франсиско гойя

испания

ибица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885500738_8:0:1424:796_1920x0_80_0_0_dc10b8b6beae26d3c0e3c156aa5f6765.jpg

МАДРИД, 21 июл - РИА Новости. Две испанские экологические активистки из организации Futuro Vegetal приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида, нарушив его работу, сообщила в пятницу организация. "Наши коллеги только что обошли охрану в аэропорту Мадрид-Барахас и получили доступ к взлетно-посадочной полосе, где приклеились руками к асфальту, чтобы помешать воздушному движению", — говорится в заявлении организации в Twitter. Девушки несли с собой плакат с надписью "Объединенный народ действует без партии", призывая жителей страны независимо от исхода предстоящих выборов, намеченных на 23 июля, сплотиться, чтобы противостоять последствиям климатического кризиса. "Мы не можем скрыть свою обеспокоенность выборами, на которых ни одна из политических партий не предлагает мер, соизмеримых с угрозой, исходящей от климатического кризиса", — объясняет организация. В последнее время в Испании участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, в прошлую пятницу несколько экологических активистов из организации Futuro Vegetal приклеили себя к частному самолету на острове Ибица. заблокировав тем самым работу аэропорта. В январе два члена той же организации приклеили себя к микрофонам на трибуне в зале заседаний Конгресса депутатов. Таким образом организаторы акции решили выступить против субсидирования животноводства. В декабре прошлого года несколько человек приклеили себя к трассе М-30 в Мадриде более чем на час, тем самым высказав свое недовольство мясными корпорациями. А в ноябре два экоактивиста из той же организации приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо.

https://ria.ru/20230714/ekoaktivisty-1884186751.html

https://rsport.ria.ru/20230705/ekoaktivisty-1882415607.html

мадрид

испания

ибица

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мадрид, франсиско гойя, испания, ибица