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В Москве пьяный иностранец угнал такси и попал в ДТП
В Москве пьяный иностранец угнал такси и попал в ДТП - РИА Новости, 21.07.2023
В Москве пьяный иностранец угнал такси и попал в ДТП
Пьяный иностранец в Москве угнал машину такси и врезался в светофор - поездка обернулась уголовным делом и протоколами, фигурант - под подпиской о невыезде,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:36
2023-07-21T10:36
2023-07-21T10:36
происшествия
авто
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пьяный иностранец в Москве угнал машину такси и врезался в светофор - поездка обернулась уголовным делом и протоколами, фигурант - под подпиской о невыезде, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, был задержан 28-летний мужчина. Он подозревается в угоне машины такси, которую водитель оставил открытой и с ключами в замке зажигания. "Злоумышленник воспользовался этим и поехал кататься по центральным улицам столицы. Проезжая по Садовой-Сухаревской улице, он не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Задержанный гражданин – приезжий из ближнего зарубежья, временно проживающий в столице, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сообщает полиция. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (статья 166 УК РФ). Фигурант - под подпиской о невыезде. Кроме того, на мужчину составили несколько протоколов, в том числе и за пьяную езду (12.8 КоАП РФ).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве пьяный иностранец угнал такси и попал в ДТП
В Москве 28-летний приезжий угнал машину такси и врезался в светофор
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пьяный иностранец в Москве угнал машину такси и врезался в светофор - поездка обернулась уголовным делом и протоколами, фигурант - под подпиской о невыезде, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным ведомства, был задержан 28-летний мужчина. Он подозревается в угоне машины такси, которую водитель оставил открытой и с ключами в замке зажигания.
"Злоумышленник воспользовался этим и поехал кататься по центральным улицам столицы. Проезжая по Садовой-Сухаревской улице, он не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Задержанный гражданин – приезжий из ближнего зарубежья, временно проживающий в столице, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сообщает полиция.
Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (статья 166 УК РФ
). Фигурант - под подпиской о невыезде. Кроме того, на мужчину составили несколько протоколов, в том числе и за пьяную езду (12.8 КоАП РФ).
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