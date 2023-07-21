https://ria.ru/20230721/dtp-1885430600.html

В Москве пьяный иностранец угнал такси и попал в ДТП

В Москве пьяный иностранец угнал такси и попал в ДТП - РИА Новости, 21.07.2023

В Москве пьяный иностранец угнал такси и попал в ДТП

Пьяный иностранец в Москве угнал машину такси и врезался в светофор - поездка обернулась уголовным делом и протоколами, фигурант - под подпиской о невыезде,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:36

2023-07-21T10:36

2023-07-21T10:36

происшествия

авто

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пьяный иностранец в Москве угнал машину такси и врезался в светофор - поездка обернулась уголовным делом и протоколами, фигурант - под подпиской о невыезде, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, был задержан 28-летний мужчина. Он подозревается в угоне машины такси, которую водитель оставил открытой и с ключами в замке зажигания. "Злоумышленник воспользовался этим и поехал кататься по центральным улицам столицы. Проезжая по Садовой-Сухаревской улице, он не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Задержанный гражданин – приезжий из ближнего зарубежья, временно проживающий в столице, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сообщает полиция. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (статья 166 УК РФ). Фигурант - под подпиской о невыезде. Кроме того, на мужчину составили несколько протоколов, в том числе и за пьяную езду (12.8 КоАП РФ).

https://ria.ru/20230622/avtomobil-1879756729.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)