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В Госдепе заявили о заинтересованности США в выполнении ДСНВ с Россией - РИА Новости, 21.07.2023
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21:43 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/dsnv-1885612211.html
В Госдепе заявили о заинтересованности США в выполнении ДСНВ с Россией
В Госдепе заявили о заинтересованности США в выполнении ДСНВ с Россией - РИА Новости, 21.07.2023
В Госдепе заявили о заинтересованности США в выполнении ДСНВ с Россией
США по-прежнему заинтересованы в выполнении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила в пятницу заместитель госсекретаря... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T21:43
2023-07-21T21:43
россия
сша
китай
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нато
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США по-прежнему заинтересованы в выполнении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила в пятницу заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. "Мы по-прежнему очень заинтересованы в ДСНВ, считая, что это отвечает как нашим интересам, так и интересам российской стороны. Мы по-прежнему заинтересованы в выполнении этого международного юридически обязывающего документа наряду с Россией", - сказала Дженкинс в ходе форума по безопасности, организованного Аспенским институтом. При этом она добавила, что США хотели бы вести и "некий диалог" с Китаем касательно контроля над вооружениями. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов в пятницу отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
https://ria.ru/20230623/dsnv-1880003138.html
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россия, сша, китай, владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, нато, государственный департамент сша, договор снв-3
Россия, США, Китай, Владимир Путин, Сергей Рябков, Анатолий Антонов, НАТО, Государственный департамент США, Договор СНВ-3
В Госдепе заявили о заинтересованности США в выполнении ДСНВ с Россией

Замгоссекретаря Дженкинс: США по-прежнему заинтересованы в выполнении ДСНВ с Россией

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США по-прежнему заинтересованы в выполнении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила в пятницу заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
«
"Мы по-прежнему очень заинтересованы в ДСНВ, считая, что это отвечает как нашим интересам, так и интересам российской стороны. Мы по-прежнему заинтересованы в выполнении этого международного юридически обязывающего документа наряду с Россией", - сказала Дженкинс в ходе форума по безопасности, организованного Аспенским институтом.
При этом она добавила, что США хотели бы вести и "некий диалог" с Китаем касательно контроля над вооружениями.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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Москва не хотела бы слома ДСНВ из-за Вашингтона, заявил МИД
23 июня, 13:59
В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов в пятницу отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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РоссияСШАКитайВладимир ПутинСергей РябковАнатолий АнтоновНАТОГосударственный департамент СШАДоговор СНВ-3
 
 
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