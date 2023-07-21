В Госдепе заявили о заинтересованности США в выполнении ДСНВ с Россией
Замгоссекретаря Дженкинс: США по-прежнему заинтересованы в выполнении ДСНВ с Россией
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США по-прежнему заинтересованы в выполнении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила в пятницу заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
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"Мы по-прежнему очень заинтересованы в ДСНВ, считая, что это отвечает как нашим интересам, так и интересам российской стороны. Мы по-прежнему заинтересованы в выполнении этого международного юридически обязывающего документа наряду с Россией", - сказала Дженкинс в ходе форума по безопасности, организованного Аспенским институтом.
При этом она добавила, что США хотели бы вести и "некий диалог" с Китаем касательно контроля над вооружениями.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов в пятницу отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.