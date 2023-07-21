https://ria.ru/20230721/drozdov-1885528648.html
Николая Дроздова выписали из больницы
Николая Дроздова выписали из больницы - РИА Новости, 21.07.2023
Николая Дроздова выписали из больницы
Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, он дома и чувствует себя прекрасно, сообщил РИА Новости друг семьи Дмитрий Дунаев. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:25
2023-07-21T15:25
2023-07-21T15:37
шоубиз
николай дроздов
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, он дома и чувствует себя прекрасно, сообщил РИА Новости друг семьи Дмитрий Дунаев."Николая Николаевича выписали, он находится дома, диета строгая. Все отлично, он рядом с любимой женой. Чувствует себя бодро", - сказал Дунаев.Он отметил, что и в больнице Дроздов прекрасно себя чувствовал.
https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай дроздов, здоровье - общество
Шоубиз, Николай Дроздов, Здоровье - Общество
Николая Дроздова выписали из больницы
Друг Николая Дроздова Дунаев сообщил, что телеведущий дома и прекрасно себя чувствует
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, он дома и чувствует себя прекрасно, сообщил РИА Новости друг семьи Дмитрий Дунаев.
"Николая Николаевича выписали, он находится дома, диета строгая. Все отлично, он рядом с любимой женой. Чувствует себя бодро", - сказал Дунаев.
Он отметил, что и в больнице Дроздов прекрасно себя чувствовал.
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