https://ria.ru/20230721/drozdov-1885528648.html

Николая Дроздова выписали из больницы

Николая Дроздова выписали из больницы - РИА Новости, 21.07.2023

Николая Дроздова выписали из больницы

Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, он дома и чувствует себя прекрасно, сообщил РИА Новости друг семьи Дмитрий Дунаев. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:25

2023-07-21T15:25

2023-07-21T15:37

шоубиз

николай дроздов

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795819009_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_a387b2a99cff6ea42357371ba8fa53dd.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, он дома и чувствует себя прекрасно, сообщил РИА Новости друг семьи Дмитрий Дунаев."Николая Николаевича выписали, он находится дома, диета строгая. Все отлично, он рядом с любимой женой. Чувствует себя бодро", - сказал Дунаев.Он отметил, что и в больнице Дроздов прекрасно себя чувствовал.

https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай дроздов, здоровье - общество