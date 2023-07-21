Рейтинг@Mail.ru
Николая Дроздова выписали из больницы - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:25 21.07.2023 (обновлено: 15:37 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/drozdov-1885528648.html
Николая Дроздова выписали из больницы
Николая Дроздова выписали из больницы - РИА Новости, 21.07.2023
Николая Дроздова выписали из больницы
Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, он дома и чувствует себя прекрасно, сообщил РИА Новости друг семьи Дмитрий Дунаев. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:25
2023-07-21T15:37
шоубиз
николай дроздов
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795819009_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_a387b2a99cff6ea42357371ba8fa53dd.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, он дома и чувствует себя прекрасно, сообщил РИА Новости друг семьи Дмитрий Дунаев."Николая Николаевича выписали, он находится дома, диета строгая. Все отлично, он рядом с любимой женой. Чувствует себя бодро", - сказал Дунаев.Он отметил, что и в больнице Дроздов прекрасно себя чувствовал.
https://ria.ru/20220825/nagrada-1812078068.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795819009_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_e2c743b85d8050cb2e5e0d8b93f8cb3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай дроздов, здоровье - общество
Шоубиз, Николай Дроздов, Здоровье - Общество
Николая Дроздова выписали из больницы

Друг Николая Дроздова Дунаев сообщил, что телеведущий дома и прекрасно себя чувствует

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУченый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов
Ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, он дома и чувствует себя прекрасно, сообщил РИА Новости друг семьи Дмитрий Дунаев.
"Николая Николаевича выписали, он находится дома, диета строгая. Все отлично, он рядом с любимой женой. Чувствует себя бодро", - сказал Дунаев.
Он отметил, что и в больнице Дроздов прекрасно себя чувствовал.
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Путин наградил Николая Дроздова орденом "За заслуги перед Отечеством"
25 августа 2022, 13:54
 
ШоубизНиколай ДроздовЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала