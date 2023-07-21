https://ria.ru/20230721/doverennost-1885507644.html
Доверенность на получение почты: особенности оформления, образец
Доверенность на получение почты: образец для юридических и физических лиц
Доверенность на получение почты: особенности оформления, образец
Доверенное лицо имеет право получать и отправлять почтовую корреспонденцию и посылки на Почте России при наличии доверенности. Как оформить документ физическому РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:09
2023-07-21T15:09
2023-07-21T15:09
общество
россия
почта россии
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Доверенное лицо имеет право получать и отправлять почтовую корреспонденцию и посылки на Почте России при наличии доверенности. Как оформить документ физическому и юридическому лицу, обязательно ли заверять его у нотариуса, образец заполнения – в материале РИА Новости.Доверенность на получение и отправки почтыПочтовые отправления (письменная корреспонденция, посылки и прямые почтовые контейнеры) доставляются в соответствии с указанными на них адресами или выдаются в отделениях почтовой связи адресату только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). "Чтобы передать свои полномочия по получению или отправке корреспонденции другому лицу, необходимо оформить доверенность. Это актуально, если нет возможности лично получить или отправить почту, например, когда человек находится в командировке или за границей", – говорит Татьяна Щепотина, руководитель Центра Финансового Аутсорсинга "Современная Бухгалтерия".Сколько действуетСогласно положениям главы 10 ГК РФ, если документ имеет дату составления, но не указан период действия, то он действителен ровно один календарный год. По словам Анны Салютиной, адвоката, члена Адвокатской палаты Ростовской области, предельно допустимый срок действия, который можно указать в доверенности, составляет три года. Если поставить свыше этого, то документ будет считаться недействительным. В случае необходимости доверенность может быть отменена досрочно.Нужно ли заверять у нотариусаПо общему правилу нотариальное удостоверение не является обязательным, однако некоторые почтовые отправления можно получить только при соблюдении этого условия. Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, уточняет, если доверенность не заверять, то доверенное лицо имеет право на:Без заверения невозможно получение финансовых средств, будь то пенсионное пособие, получение обычного денежного перевода.Александр Жалнин, эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры", поясняет, что за удостоверение доверенностей, для которых обязательная нотариальная форма не предусмотрена, взимается нотариальный тариф в размере 200 рублей. "Также нужно учитывать, что за услуги правового и технического характера придется заплатить нотариусу в соответствии с установленными расценками. Однако можно сэкономить, если составить и оформить документ самостоятельно", - говорит юрист.Татьяна Щепотина отмечает, что нотариальное заверение может быть необходимо для обеспечения юридической силы документа, если гражданин направляет доверенность другому человеку или передает свои права на получение почты за границу, "Нотариус проверит правильность оформления доверенности, удостоверится в личности доверителя и его доверенного лица и, если необходимо, переведет документ на язык, на котором говорят в стране назначения. Также нотариус может дать дополнительные рекомендации по оформлению доверенности, если это необходимо", – говорит эксперт.Как написать доверенность на почтуАнна Салютина поясняет, что ФГУП "Почта России" принимает как бумажные, так и электронные доверенности на получение заказных писем, бандеролей, посылок. Причем электронные доверенности активно внедряются во всех региональных отделениях почтовой службы (ОПС). Единого унифицированного бланка оформления доверенности на территории России не существует.Эксперт уточняет, что при составлении доверенности необходимо соблюдать следующие требования:Доверенность на получение почтовых отправлений обязательно составляется в письменной форме. Оформить ее можно одним из следующих способов:В отличие от бумажных носителей, электронную доверенность можно оформить только на человека, у которого подключен сервис "Электронная доверенность". Срок действия документа будет не более года (можно сделать на 1 или 3 месяца). Услуга предоставляется бесплатно, в отличие от оформления у нотариуса бумажного аналога.Для получения электронной доверенности необходимо:После регистрации нужно ввести код из СМС-сообщения. Доверенное лицо также получит уведомление, что на него оформлена электронная доверенность с указанием срока действия. Отменить доверенность можно в любое время, используя личный кабинет. Получение посылок или писем по такому документу в отделениях "Почты России" доступно по коду из SMS на имя доверенного лица или по его паспорту. Регистрация в сервисе "Электронная доверенность" доступна как на сайте оператора почтовой службы, так и в мобильном приложении.Правила и особенностиПри самостоятельном составлении доверенности Александр Жалнин советует руководствоваться определенными правилами. В частности, любая доверенность должна обязательно содержать следующие данные:Кроме этого, не будет лишним указать на право или запрет передоверия в отношении третьих лиц.Для юридического лица"Доверенность юридического лица сотруднику должна быть составлена на фирменном бланке, содержащем реквизиты организации (ИНН, ОГРН, ФИО генерального директора, его паспортные данные, юридический адрес, контактный номер телефона) и основание, на котором генеральный директор возлагает обязанности по получению /отправки почты своему сотруднику (Например, основанием для делегирования в Обществе с ограниченной ответственностью будет являться Устав). Также указываются ФИО, паспортные данные сотрудника, иногда и должность. Обязательны сроки действия доверенности и дата и место ее составления. Документ подписывается генеральным директором и сотрудником. Если Уставом предусматривается наличие печати, то поставить на бланке ее обязаны", – объясняет Наталья Тарасова, юрист в области гражданского, налогового права и арбитражного процесса.Если доверенность выдается индивидуальным предпринимателем, то на ее бланке указываются ФИО, паспортные данные, номер ОГРНИП. Основанием будет являться государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и дата. Если ИП использует печать, то ее ставят обязательно.Для физического лицаФизические лица могут оформить доверенность на сайте Почты России или с помощью приложения в разделе "Электронная доверенность". С ее помощью друг или родственник может забрать письмо или посылку. Сервисом можно воспользоваться при наличии у доверенного простой электронной подписи. Наталья Тарасова уточняет, что по электронной доверенности пока нельзя получить возвращённые или досылаемые отправления, отправления с наложенным или таможенным платежами и таможенными уведомлениями, а также воспользоваться финансовыми/банковскими услугами и заявлениями или распоряжениями."Оба типа доверенности имеют одинаковую юридическую силу и могут быть использованы для отправки и получения почты, но оформление документа для физического лица может быть менее затратным и быстрым", – говорит Татьяна Щепотина.По словам Натальи Тарасовой, предоставленная операционисту доверенность остается в отделении Почты России на хранение, по правилам российского документооборота. Часто сотрудники оставляют у себя ксерокопию.ОбразецОбразцы доверенности на получение и отправку почтовых отправлений для юридических и физлиц.
https://ria.ru/20230714/doverennost-1884172571.html
https://ria.ru/20230601/doverennost-1875550789.html
https://ria.ru/20230621/doverennost-1879633478.html
https://ria.ru/20230709/pochta-1882874321.html
https://ria.ru/20230126/prava-1847658872.html
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общество, россия, почта россии
Общество, Россия, Почта России
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Доверенное лицо имеет право получать и отправлять почтовую корреспонденцию и посылки на Почте России при наличии доверенности. Как оформить документ физическому и юридическому лицу, обязательно ли заверять его у нотариуса, образец заполнения – в материале РИА Новости.
Доверенность на получение и отправки почты
Почтовые отправления (письменная корреспонденция, посылки и прямые почтовые контейнеры) доставляются в соответствии с указанными на них адресами или выдаются в отделениях почтовой связи адресату только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). "Чтобы передать свои полномочия по получению или отправке корреспонденции другому лицу, необходимо оформить доверенность. Это актуально, если нет возможности лично получить или отправить почту, например, когда человек находится в командировке или за границей", – говорит Татьяна Щепотина, руководитель Центра Финансового Аутсорсинга "Современная Бухгалтерия".
Согласно положениям главы 10
ГК РФ, если документ имеет дату составления, но не указан период действия, то он действителен ровно один календарный год. По словам Анны Салютиной, адвоката, члена Адвокатской палаты Ростовской области, предельно допустимый срок действия, который можно указать в доверенности, составляет три года. Если поставить свыше этого, то документ будет считаться недействительным. В случае необходимости доверенность может быть отменена досрочно.
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Нужно ли заверять у нотариуса
По общему правилу нотариальное удостоверение не является обязательным, однако некоторые почтовые отправления можно получить только при соблюдении этого условия. Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, уточняет, если доверенность не заверять, то доверенное лицо имеет право на:
- получение писем и посылок, телеграмм и бандеролей;
- получение отправлений, которые не объявлены ценными.
Без заверения невозможно получение финансовых средств, будь то пенсионное пособие, получение обычного денежного перевода.
Александр Жалнин, эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры", поясняет, что за удостоверение доверенностей, для которых обязательная нотариальная форма не предусмотрена, взимается нотариальный тариф в размере 200 рублей. "Также нужно учитывать, что за услуги правового и технического характера придется заплатить нотариусу в соответствии с установленными расценками. Однако можно сэкономить, если составить и оформить документ самостоятельно", - говорит юрист.
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Татьяна Щепотина отмечает, что нотариальное заверение может быть необходимо для обеспечения юридической силы документа, если гражданин направляет доверенность другому человеку или передает свои права на получение почты за границу, "Нотариус проверит правильность оформления доверенности, удостоверится в личности доверителя и его доверенного лица и, если необходимо, переведет документ на язык, на котором говорят в стране назначения. Также нотариус может дать дополнительные рекомендации по оформлению доверенности, если это необходимо", – говорит эксперт.
Как написать доверенность на почту
Анна Салютина поясняет, что ФГУП "Почта России" принимает как бумажные, так и электронные доверенности на получение заказных писем, бандеролей, посылок. Причем электронные доверенности активно внедряются во всех региональных отделениях почтовой службы (ОПС). Единого унифицированного бланка оформления доверенности на территории России не существует.
Эксперт уточняет, что при составлении доверенности необходимо соблюдать следующие требования:
1.Доверенным лицом может быть дееспособный гражданин, достигший возраста совершеннолетия.
2.Документ оформляется в одном экземпляре и передается доверенному лицу.
3.Доверенность заверяется подписями доверителя и доверенного лица. Для организаций необходимо иметь печать.
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Доверенность на получение почтовых отправлений обязательно составляется в письменной форме. Оформить ее можно одним из следующих способов:
- Обратиться в отделение почтовой связи. Для этого адресат должен самостоятельно составить документ и прийти с ним и паспортом в отделение почтовой связи, в котором будет осуществляться выдача отправлений. Также можно оформить электронную доверенность на официальном сайте Почты России. Предварительно нужно зарегистрировать личный кабинет, либо авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг.
- Удостоверить доверенность в организации, где трудоустроен или обучается адресат, либо в учреждении, в котором он находится на лечении. По такой доверенности нельзя получать отправления с объявленной ценностью.
- Заверить у нотариуса. Такой документ позволяет получать все виды отправлений без ограничений.
В отличие от бумажных носителей, электронную доверенность можно оформить только на человека, у которого подключен сервис "Электронная доверенность". Срок действия документа будет не более года (можно сделать на 1 или 3 месяца). Услуга предоставляется бесплатно, в отличие от оформления у нотариуса бумажного аналога.
Для получения электронной доверенности необходимо:
- знать мобильный номер телефона доверенного лица;
- иметь оформленную простую электронную подпись, ее формирование осуществляется исключительно в ОПС (для доверителя и доверенного лица одновременно);
- отметить согласие с условиями сервиса в личном кабинете "Почты России".
После регистрации нужно ввести код из СМС-сообщения. Доверенное лицо также получит уведомление, что на него оформлена электронная доверенность с указанием срока действия. Отменить доверенность можно в любое время, используя личный кабинет. Получение посылок или писем по такому документу в отделениях "Почты России" доступно по коду из SMS на имя доверенного лица или по его паспорту. Регистрация в сервисе "Электронная доверенность" доступна как на сайте оператора почтовой службы, так и в мобильном приложении.
При самостоятельном составлении доверенности Александр Жалнин советует руководствоваться определенными правилами. В частности, любая доверенность должна обязательно содержать следующие данные:
- название документа;
- регион, город и дата составления;
- сведения о доверителе (если юрлицо – сведения о сотруднике, который будет доверенным лицом);
- сведения о доверенном лице (паспортные данные и ФИО);
- цель выдачи документа и полномочия представителя (с уклоном на почтовые действия);
- период действия документа;
- подпись представляемого.
Кроме этого, не будет лишним указать на право или запрет передоверия в отношении третьих лиц.
"Доверенность юридического лица сотруднику должна быть составлена на фирменном бланке, содержащем реквизиты организации (ИНН, ОГРН, ФИО генерального директора, его паспортные данные, юридический адрес, контактный номер телефона) и основание, на котором генеральный директор возлагает обязанности по получению /отправки почты своему сотруднику (Например, основанием для делегирования в Обществе с ограниченной ответственностью будет являться Устав). Также указываются ФИО, паспортные данные сотрудника, иногда и должность. Обязательны сроки действия доверенности и дата и место ее составления. Документ подписывается генеральным директором и сотрудником. Если Уставом предусматривается наличие печати, то поставить на бланке ее обязаны", – объясняет Наталья Тарасова, юрист в области гражданского, налогового права и арбитражного процесса.
Если доверенность выдается индивидуальным предпринимателем, то на ее бланке указываются ФИО, паспортные данные, номер ОГРНИП. Основанием будет являться государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и дата. Если ИП использует печать, то ее ставят обязательно.
Физические лица могут оформить доверенность на сайте Почты России
или с помощью приложения в разделе "Электронная доверенность". С ее помощью друг или родственник может забрать письмо или посылку. Сервисом можно воспользоваться при наличии у доверенного простой электронной подписи. Наталья Тарасова уточняет, что по электронной доверенности пока нельзя получить возвращённые или досылаемые отправления, отправления с наложенным или таможенным платежами и таможенными уведомлениями, а также воспользоваться финансовыми/банковскими услугами и заявлениями или распоряжениями.
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"Оба типа доверенности имеют одинаковую юридическую силу и могут быть использованы для отправки и получения почты, но оформление документа для физического лица может быть менее затратным и быстрым", – говорит Татьяна Щепотина.
По словам Натальи Тарасовой, предоставленная операционисту доверенность остается в отделении Почты России на хранение, по правилам российского документооборота. Часто сотрудники оставляют у себя ксерокопию.
Образцы доверенности на получение и отправку почтовых отправлений для юридических и физлиц.
Доверенность
Доверенность N ___
на получение и отправку почтовых отправлений
(для юридических лиц)
г. ____________"__"___________ ____ г.
_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
в лице_______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании____________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)
уполномочивает граждан______________________________________________
(гражданство)
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. доверенного лица полностью)
"___"________ ____ года рождения, паспорт серии _______ номер ___________, выдан ________________________________"___"_______ ____ г., код подразделения ____, зарегистрированн__ по адресу:___________________________________________
вариант: состоящего(ую) в штате на должности
________________________ (Приказ N ____ от "___"_______ ____ г.)), получать
почтовые отправления, адресованные____________________________________,
(наименование юридического лица)
в отделении связи N ______, расположенном по адресу: __________________________________________________________________,
пересылать от имени организации почтовые отправления любых типов (либо указать конкретные) в отделении почтовой связи N ______________ по адресу: _____________________________________, расписываться в документах, связанных с исполнением данного поручения, оплачивать пересылку почтовых отправлений и осуществлять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
Доверенность выдана на срок _____________.
___________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации, наименование организации)
___________________ / (Ф.И.О., подпись)
(М.П.)
Доверенность на получение почты (для физических лиц)
Доверенность на получение почты (для физических лиц)
г._______________"___"___________20____г.
____________________________________________ в лице ________________________
(наименование организации) (должность)
__________________________, действующего на основании _______________________
(фамилия, имя, отчество)(Устава, доверенности...)
доверяет __________________________________________________________________
(должность, ФИО, паспортные данные)
получать почтовые отправления, адресованные _______________________ в отделении
(наименование организации)
связи №_______ города ___________ и подписывать все документы, необходимые для
выполнения данного поручения.
Подпись доверенного лица ________________________________________удостоверяю.
Настоящая доверенность выдана сроком на _____________________________________.
Руководитель ____________Ф.И.О.
М.П.