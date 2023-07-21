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ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 21.07.2023
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17:55 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/donetsk-1885572454.html
ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку
ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 21.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку
Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:55
2023-07-21T17:55
донецк
кировский район
старомихайловка
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Галицыновка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о ранении мирной жительницы в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230721/miny-1885543743.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, старомихайловка, нато, сцкк, происшествия
Донецк, Кировский район, Старомихайловка, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку

ВСУ выпустили 12 натовских снарядов по Донецку и Старомихайловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Галицыновка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о ранении мирной жительницы в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкКировский районСтаромихайловкаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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