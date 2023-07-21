https://ria.ru/20230721/donetsk-1885572454.html

ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку

ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 21.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку

Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:55

2023-07-21T17:55

2023-07-21T17:55

донецк

кировский район

старомихайловка

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Старомихайловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Галицыновка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о ранении мирной жительницы в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230721/miny-1885543743.html

донецк

кировский район

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, старомихайловка, нато, сцкк, происшествия