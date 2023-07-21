https://ria.ru/20230721/donetsk-1885488395.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 21.07.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка

Украинские войска в 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:29

2023-07-21T13:29

2023-07-21T13:35

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 13.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщениях представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230721/polsha-1885484131.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия