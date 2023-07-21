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Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 21.07.2023 (обновлено: 13:35 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/donetsk-1885488395.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 21.07.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка
Украинские войска в 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:29
2023-07-21T13:35
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 13.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщениях представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230721/polsha-1885484131.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка

Украинские войска выпустили десять ракет по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 – населенный пункт Яснобродовка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 13.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщениях представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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