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В Донецке при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/donetsk-1885461557.html
В Донецке при обстреле пострадал мужчина
В Донецке при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 21.07.2023
В Донецке при обстреле пострадал мужчина
Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:21
2023-07-21T12:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
артем
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление огня. В результате обстрела по улице Артема, 192 "а" пострадал парень 1998 года рождения. Зафиксированы повреждения по двум адресам: - магазин "Сатурн" по улице Артема, 192 "б"; - улице Артема, 192 "а" - многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, артем, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Артем, СЦКК, Происшествия
В Донецке при обстреле пострадал мужчина

В Донецке при обстреле пострадал мужчина, повреждено здание магазина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление огня. В результате обстрела по улице Артема, 192 "а" пострадал парень 1998 года рождения. Зафиксированы повреждения по двум адресам: - магазин "Сатурн" по улице Артема, 192 "б"; - улице Артема, 192 "а" - многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАртемСЦККПроисшествия
 
 
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