https://ria.ru/20230721/donetsk-1885461557.html
В Донецке при обстреле пострадал мужчина
В Донецке при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 21.07.2023
В Донецке при обстреле пострадал мужчина
Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:21
2023-07-21T12:21
2023-07-21T12:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
артем
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление огня. В результате обстрела по улице Артема, 192 "а" пострадал парень 1998 года рождения. Зафиксированы повреждения по двум адресам: - магазин "Сатурн" по улице Артема, 192 "б"; - улице Артема, 192 "а" - многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
донецк
донецкая народная республика
артем
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, артем, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Артем, СЦКК, Происшествия
В Донецке при обстреле пострадал мужчина
В Донецке при обстреле пострадал мужчина, повреждено здание магазина