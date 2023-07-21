https://ria.ru/20230721/donetsk-1885461557.html

В Донецке при обстреле пострадал мужчина

В Донецке при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 21.07.2023

В Донецке при обстреле пострадал мужчина

Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:21

2023-07-21T12:21

2023-07-21T12:21

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

артем

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Молодой человек пострадал в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, здание магазина получило повреждения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района, а также уточнили направление огня. В результате обстрела по улице Артема, 192 "а" пострадал парень 1998 года рождения. Зафиксированы повреждения по двум адресам: - магазин "Сатурн" по улице Артема, 192 "б"; - улице Артема, 192 "а" - многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

донецк

донецкая народная республика

артем

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, артем, сцкк, происшествия