ВСУ трижды обстреляли Петровский район Донецка снарядами натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром три раза подряд обстреляли Петровский район Донецка, а также один раз - Кировский район города, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08:25 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Третий обстрел района был зафиксирован в 11.05, было выпущено также четыре снаряда указанного калибра.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.