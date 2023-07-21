https://ria.ru/20230721/donetsk-1885450469.html

ВСУ трижды обстреляли Петровский район Донецка снарядами натовского калибра

ВСУ трижды обстреляли Петровский район Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.07.2023

ВСУ трижды обстреляли Петровский район Донецка снарядами натовского калибра

Украинские войска в пятницу утром три раза подряд обстреляли Петровский район Донецка, а также один раз - Кировский район города, выпустив в общей сложности 12... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:38

2023-07-21T11:38

2023-07-21T11:38

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром три раза подряд обстреляли Петровский район Донецка, а также один раз - Кировский район города, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08:25 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Третий обстрел района был зафиксирован в 11.05, было выпущено также четыре снаряда указанного калибра. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230721/spetsoperatsiya-1885377202.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика