https://ria.ru/20230721/donetsk-1885404498.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра и ракетами из РСЗО, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T08:02
2023-07-21T08:02
2023-07-21T08:02
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра и ракетами из РСЗО, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.05 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО; 07.45 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885402616.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами и ракетами из РСЗО