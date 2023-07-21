https://ria.ru/20230721/donetsk-1885389311.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:23
2023-07-21T01:23
2023-07-21T01:23
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.20 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 01.00 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, петровский район, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов "натовского" калибра