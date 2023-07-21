https://ria.ru/20230721/devochka-1885499114.html

Минздрав оценил состояние девочки, пострадавшей на Крымском мосту

Минздрав оценил состояние девочки, пострадавшей на Крымском мосту - РИА Новости, 21.07.2023

Минздрав оценил состояние девочки, пострадавшей на Крымском мосту

Девочка, пострадавшая в теракте на Крымском мосту, в стабильном состоянии с положительной динамикой, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:58

2023-07-21T13:58

2023-07-21T13:58

россия

киев

белгородская область

алексей кузнецов

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Девочка, пострадавшая в теракте на Крымском мосту, в стабильном состоянии с положительной динамикой, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. "Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, продолжает получать всю необходимую помощь в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Она в стабильном состоянии с положительной динамикой", - сказал Кузнецов. По его словам, девочкой занимаются лучшие специалисты. Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара - жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

россия

киев

белгородская область

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россия, киев, белгородская область, алексей кузнецов, чп на крымском мосту