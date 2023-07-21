https://ria.ru/20230721/detsad-1885554242.html

Новый корпус детсада в Левенцовском районе Ростова принял воспитанников

Новый корпус детсада в Левенцовском районе Ростова принял воспитанников - РИА Новости, 21.07.2023

Новый корпус детсада в Левенцовском районе Ростова принял воспитанников

Новый корпус детского сада, построенный в рамках национального проекта "Демография" в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, принял 140 воспитанников,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:54

2023-07-21T16:54

2023-07-21T17:01

ростовская область

общество

ростовская область

ростов-на-дону

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единая россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Новый корпус детского сада, построенный в рамках национального проекта "Демография" в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, принял 140 воспитанников, сообщает правительство Ростовской области. "В Ростове-на-Дону, в жилом районе "Левенцовский", открылся второй корпус детского сада №25. Детсад рассчитан на 140 мест, из них 40 – для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", - говорится в сообщении. На строительство объекта было выделено 167,4 миллиона рублей. На оснащение затратили 17,1 миллиона рублей, в том числе 11 миллионов рублей из областного бюджета. В пятницу первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава администрации города Алексей Логвиненко оценили, как устроились в новом здании дошколята и педагогический коллектив. Гости побывали в группах, где дети занимаются песочной анимацией, а также конструированием в лего-студии. Осмотрели помещения пищеблока, бассейн, музыкальный и физкультурный залы. Пообщались с ребятами в биолаборатории "Юный мастер", мультстудии, художественной мастерской. "Строительство детских садов и школ находится на особом контроле правительства Ростовской области. Благодаря нацпроектам "Образование" и "Демография", а также соответствующим партийным проектам "Единой России" обеспечивается финансирование из федерального и областного бюджетов, и мы помогаем создавать и совершенствовать социальную инфраструктуру в донской столице. Особенно это касается новых жилых районов. Будем продолжать эту работу и дальше", - приводятся в сообщении слова Гуськова. Первый корпус детского сада №25 открылся на улице Еременко в сентябре прошлого года.

https://ria.ru/20230707/mikroavtobusy-1882827909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ростовская область, ростов-на-дону, игорь гуськов, алексей логвиненко, единая россия