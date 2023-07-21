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Новый корпус детсада в Левенцовском районе Ростова принял воспитанников - РИА Новости, 21.07.2023
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Ростовская область
 
16:54 21.07.2023 (обновлено: 17:01 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/detsad-1885554242.html
Новый корпус детсада в Левенцовском районе Ростова принял воспитанников
Новый корпус детсада в Левенцовском районе Ростова принял воспитанников - РИА Новости, 21.07.2023
Новый корпус детсада в Левенцовском районе Ростова принял воспитанников
Новый корпус детского сада, построенный в рамках национального проекта "Демография" в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, принял 140 воспитанников,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:54
2023-07-21T17:01
ростовская область
общество
ростовская область
ростов-на-дону
игорь гуськов
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Новый корпус детского сада, построенный в рамках национального проекта "Демография" в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, принял 140 воспитанников, сообщает правительство Ростовской области. "В Ростове-на-Дону, в жилом районе "Левенцовский", открылся второй корпус детского сада №25. Детсад рассчитан на 140 мест, из них 40 – для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", - говорится в сообщении. На строительство объекта было выделено 167,4 миллиона рублей. На оснащение затратили 17,1 миллиона рублей, в том числе 11 миллионов рублей из областного бюджета. В пятницу первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава администрации города Алексей Логвиненко оценили, как устроились в новом здании дошколята и педагогический коллектив. Гости побывали в группах, где дети занимаются песочной анимацией, а также конструированием в лего-студии. Осмотрели помещения пищеблока, бассейн, музыкальный и физкультурный залы. Пообщались с ребятами в биолаборатории "Юный мастер", мультстудии, художественной мастерской. "Строительство детских садов и школ находится на особом контроле правительства Ростовской области. Благодаря нацпроектам "Образование" и "Демография", а также соответствующим партийным проектам "Единой России" обеспечивается финансирование из федерального и областного бюджетов, и мы помогаем создавать и совершенствовать социальную инфраструктуру в донской столице. Особенно это касается новых жилых районов. Будем продолжать эту работу и дальше", - приводятся в сообщении слова Гуськова. Первый корпус детского сада №25 открылся на улице Еременко в сентябре прошлого года.
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общество, ростовская область, ростов-на-дону, игорь гуськов, алексей логвиненко, единая россия
Ростовская область , Общество, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Игорь Гуськов, Алексей Логвиненко, Единая Россия

Новый корпус детсада в Левенцовском районе Ростова принял воспитанников

© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Новый корпус детского сада, построенный в рамках национального проекта "Демография" в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, принял 140 воспитанников, сообщает правительство Ростовской области.
«
"В Ростове-на-Дону, в жилом районе "Левенцовский", открылся второй корпус детского сада №25. Детсад рассчитан на 140 мест, из них 40 – для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", - говорится в сообщении. На строительство объекта было выделено 167,4 миллиона рублей. На оснащение затратили 17,1 миллиона рублей, в том числе 11 миллионов рублей из областного бюджета.
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В пятницу первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава администрации города Алексей Логвиненко оценили, как устроились в новом здании дошколята и педагогический коллектив.
Гости побывали в группах, где дети занимаются песочной анимацией, а также конструированием в лего-студии. Осмотрели помещения пищеблока, бассейн, музыкальный и физкультурный залы. Пообщались с ребятами в биолаборатории "Юный мастер", мультстудии, художественной мастерской.
«
"Строительство детских садов и школ находится на особом контроле правительства Ростовской области. Благодаря нацпроектам "Образование" и "Демография", а также соответствующим партийным проектам "Единой России" обеспечивается финансирование из федерального и областного бюджетов, и мы помогаем создавать и совершенствовать социальную инфраструктуру в донской столице. Особенно это касается новых жилых районов. Будем продолжать эту работу и дальше", - приводятся в сообщении слова Гуськова.
Первый корпус детского сада №25 открылся на улице Еременко в сентябре прошлого года.
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Ростовская областьОбществоРостовская областьРостов-на-ДонуИгорь ГуськовАлексей ЛогвиненкоЕдиная Россия
 
 
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