Новый корпус детсада в Левенцовском районе Ростова принял воспитанников
Детский сад. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Новый корпус детского сада, построенный в рамках национального проекта "Демография" в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, принял 140 воспитанников, сообщает правительство Ростовской области.
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"В Ростове-на-Дону, в жилом районе "Левенцовский", открылся второй корпус детского сада №25. Детсад рассчитан на 140 мест, из них 40 – для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", - говорится в сообщении. На строительство объекта было выделено 167,4 миллиона рублей. На оснащение затратили 17,1 миллиона рублей, в том числе 11 миллионов рублей из областного бюджета.
В пятницу первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава администрации города Алексей Логвиненко оценили, как устроились в новом здании дошколята и педагогический коллектив.
Гости побывали в группах, где дети занимаются песочной анимацией, а также конструированием в лего-студии. Осмотрели помещения пищеблока, бассейн, музыкальный и физкультурный залы. Пообщались с ребятами в биолаборатории "Юный мастер", мультстудии, художественной мастерской.
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"Строительство детских садов и школ находится на особом контроле правительства Ростовской области. Благодаря нацпроектам "Образование" и "Демография", а также соответствующим партийным проектам "Единой России" обеспечивается финансирование из федерального и областного бюджетов, и мы помогаем создавать и совершенствовать социальную инфраструктуру в донской столице. Особенно это касается новых жилых районов. Будем продолжать эту работу и дальше", - приводятся в сообщении слова Гуськова.
Первый корпус детского сада №25 открылся на улице Еременко в сентябре прошлого года.